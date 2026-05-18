Как отмыть душевую кабину: секретный раствор уничтожит застарелые пятна

Стекло душевой кабины легко отмывается без дорогой магазинной химии.

https://glavred.info/lifehack/kak-otmyt-dushevuyu-kabinu-sekretnyy-rastvor-rastvorit-zastarelye-pyatna-10765676.html Ссылка скопирована

Эксперты поделились рецептом домашнего спрея от известковых пятен / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как очистить стекло в ванной комнате без дорогой бытовой химии

Чем безопасно заменить белый уксус при удалении старого налета

Как натереть душевую кабину до идеального блеска

Капли воды, мыльный и известковый налет быстро становятся видны на стекле душевой кабины. И чем дольше мы откладываем уборку, тем сложнее будет его удалить. В связи с этим мы задаемся вопросом: как удалить известковый налет со стекол душевой кабины?

Чтобы сделать поверхность снова прозрачной и чистой, вовсе не обязательно использовать сильнодействующие химикаты или дорогие чистящие средства. Поможет простая смесь, ингредиенты для которой есть практически на каждой кухне.

видео дня

Чем оттереть застарелый известковый налет, пишет издание nlc.hu.

Как отмыть застарелый налет в душевой кабине

Эксперты советуют приготовить дома эффективную и недорогую смесь, которую можно перелить в бутылку с распылителем и использовать.

Для приготовления спрея потребуется всего несколько ингредиентов:

1 стакан белого уксуса;

1 стакан средства для мытья посуды;

8 капель эфирного масла мяты перечной или цитрусовых;

теплая вода.

Налейте уксус, средство для мытья посуды и эфирное масло в бутылку с распылителем и залейте теплой водой.

Не наполняйте бутылку доверху, чтобы оставалось место для встряхивания.

Распылите средство на стекло душевой кабины и оставьте минимум на 15–30 минут. Для более стойких известковых отложений стоит оставить на более длительное время.

Затем протрите стекло мягкой губкой или влажной тканью и смойте теплой водой. Не трите сильно, так как это может поцарапать поверхность.

Таким образом, вы сможете добиться абсолютно чистого покрытия без разводов.

Если в конце протереть душевое стекло совершенно сухой салфеткой из микрофибры или полотенцем, оно станет еще более чистым и будет выглядеть как новое.

Если вам не нравится запах уксуса, то вместо него можно использовать лимонную кислоту. Она также растворяет известковый налет, помогает удалить пятна от жесткой воды и мыльный налет.

Как очистить заплесневевший герметик в ванной / Инфографика: Главред

Как писал Главред, известковый налет на мойке - одна из самых распространенных проблем у многих домохозяек. Он не только портит внешний вид кухонной сантехники, но и может загрязнять воду и снижать эффективность работы кранов и сливных систем. Читайте - как легко избавиться от известкового налета на кухонной мойке с помощью подручных средств.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: nlc.hu Сайт nlc.hu (расшифровывается как Nők Lapja Café) — это крупнейший и самый популярный женский онлайн-журнал в Венгрии. Ресурс имеет огромный охват в стране и позиционируется как масштабный лайфстайл-портал для широкой аудитории. Проект собирает более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц (что для Венгрии с населением около 9,6 млн человек — колоссальный показатель). На Facebook у издания более 800 тысяч подписчиков. Сайт принадлежит одному из ведущих венгерских медиахолдингов Central Médiacsoport (Центральная медиагруппа). Этот же холдинг издает такие бренды, как 24.hu, Marie Claire Hungary, Nosalty и культовый печатный журнал Nők Lapja ("Женский журнал"), цифровым продолжением которого исторически и стал nlc.hu. Изначально nlc.hu было классическим женским медиа (мода, красота, рецепты). Сегодня СМИ функционирует как полноценное развлекательно-информационное издание, которое пишет о новостях шоу-бизнеса и культуры, стиле жизни и здоровье. Слоган сайта — "Neked. Veled. Érted" ("Для тебя. С тобой. Для твоих интересов").

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред