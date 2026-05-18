Ракета попала в жилой квартал среди ночи: РФ атаковала Днепр, есть раненые

Атака на Днепр привела к пожарам в многоэтажке и на складе.

https://glavred.info/ukraine/raketa-popala-v-zhiloy-kvartal-sredi-nochi-rf-atakovala-dnepr-est-ranenye-10765616.html Ссылка скопирована

Россияне запустили по Днепру дроны и ракеты / Коллаж: Главред, фото: Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

РФ атаковала Днепр ракетами и дронами ночью

Под удар попал жилой квартал, вспыхнули пожары

Число пострадавших возросло до 18 человек

В ночь на 18 мая российская оккупационная армия нанесла комбирированный ракетно-дроновый удар по Днепру. В городе под вражеский удар попал жилой квартал. Возникли пожары. Есть пострадавшие.

Взрывы в Днепре прогремели около двенадцати часов ночи. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне начали запускать дроны в направлении Днепра примерно еще в 20:00 17 мая. Впоследствии на город летели целые группы беспилотников,

видео дня

"Днепр под атакой россиян. Идет боевая работа наших сил ПВО. Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", - сообщил глава ОВА Александр Ганжа в 23:38.

По его словам, из-за атаки россиян на Днепр произошел пожар на крыше многоэтажки.

В Днепровском районе россияне попали в склад, где хранилась пиротехническая продукция, вспыхнул пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В три часа ночи Ганжа сообщил, что россияне ударили по Днепру ракетами. Зафиксированы "прилеты" по жилому кварталу.

Перед этим во многих областях Украины объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики. Сразу после этого военные зафиксировали ракеты в направлении Днепра и Запорожья. Кроме того, Воздушные силы написали как минимум об одной ракете, которая летела на Кривой Рог, а затем повернула и изменила курс на Днепр.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

В 03:41 Александр Ганжа проинформировал, что в Днепре пострадали три человека.

"Один мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщина 50 лет и мужчина 52 лет на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Впоследствии количество пострадавших возросло до 9. Среди них 10-летний мальчик.

Еще четыре человека госпитализированы. Все в состоянии средней тяжести.

Смотрите видео последствий атаки на Днепр в Telegram-канале Главреда.

Обновлено. По состоянию на 07:01 понедельника известно о 18 раненых вследствие атаки россиян на Днепр. Среди них – 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети находятся на амбулаторном лечении.

Восемь человек госпитализированы (4 женщины и 4 мужчины). Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую помощь, сообщил Ганжа.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 18 мая армия страны-агрессора РФ атаковала дронами Одессу. Повреждены дома, лицей и детский сад. Пострадали 11-летний мальчик и мужчина. Под утро враг также атаковал объекты инфраструктуры.

В ночь на 15 мая страна-агрессор Россия снова атаковала Одесскую область. Оккупанты нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар.

В ночь на 14 мая 2026 года российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Фокус атаки РФ был на Киеве, Кременчуге и отдельных районах центральных областей Украины". Также под атакой находились Белая Церковь, Черноморск, Харьков, Сумы.

Россияне придумали как защитить Шахеды от перехватчиков

Российские оккупанты не прекращают попытки найти способ защитить свои "Шахеды" от украинских дронов-перехватчиков. Об этом рассказал в своем Telegram специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

По его словам, "есть обоснованные подозрения", что на некоторых "Шахедах" россияне начали устанавливать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления зенитных дронов, а также для создания помех радиолокационным станциям.

"Ничего неожиданного для нас здесь нет, но важно держать всю ситуацию под контролем еще до того, как факты будут подтверждены", – отметил Флэш.

Другие новости:

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред