Один человек до сих пор не выходит на связь.

Атака на Днепр: что известно о последствиях

Кратко:

РФ атаковала Днепр

Загорелась многоэтажка, пожар охватил несколько квартир

Погибли два человека, пострадали - восемь, среди них двое детей

В ночь на 23 апреля российская оккупационная армия атаковала Днепр. В городе повреждена жилая застройка, возникли пожары. Два человека погибли, еще восемь – получили ранения.

Враг попал в многоэтажку в Днепре, пожар охватил несколько квартир.

Как сначала сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, семь человек ранены в результате атаки россиян на Днепр. Из них двое – дети. В частности, пострадали девочки 9 и 14 лет. Детей доставили в больницу.

Госпитализированы и трое взрослых. Состояние всех медики оценивают как средней тяжести. Женщины 62 и 68 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. 35-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Утром стало известно, что увеличилось количество пострадавших в результате ночной атаки россиян на Днепр. По словам Ганжи, два человека погибли, восемь - получили ранения. Один человек до сих пор не выходит на связь.

Ганжа также сообщил, что 40 БПЛА врага были уничтожены минувшей ночью над Днепропетровской областью подразделениями ПВК "Восход".

Как писал Главред, утром 22 апреля российская оккупационная армия атаковала Днепр - в городе прогремели взрывы. Произошло несколько пожаров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Кроме того, российская оккупационная армия атаковала транспортную инфраструктуру Запорожской области. Известно о погибшем и одном раненом человеке.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил, что российские оккупанты нанесли удар беспилотником по железной дороге в Запорожской области. В результате атаки есть погибший и раненый.

Также в ночь на 22 апреля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура.

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

