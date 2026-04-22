РФ ударила по Днепру, в городе вспыхнули пожары: что известно

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА. Также фиксировалась угроза применения баллистики.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-po-dnepru-v-gorode-vspyhnuli-pozhary-chto-izvestno-10758578.html Ссылка скопирована

В Днепре прогремели взрывы: первые последствия

Кратко:

Днепр оказался под атакой РФ

В городе прогремели взрывы

Возникло несколько пожаров

По предварительным данным, пострадавших нет

Утром в среду, 22 апреля, российская оккупационная армия атаковала Днепр - в городе прогремели взрывы. Детали удара раскрыл глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

видео дня

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Стоит отметить, что Воздушные силы ВСУ предупреждали жителей Днепропетровщины о движении БпЛА на Днепр с юга. Также сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения.

Обновлено. Более 20 раз враг атаковал два района области артиллерией и беспилотниками.

"Россияне ударили по Днепру. Повреждены жилые дома и авто", - сообщил Ганжа.

Под ударом была и Никопольщина – Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Горел автомобиль. Изуродована инфраструктура.

Люди не пострадали.

Последствия атака на Днепропетровщину / t.me/dnipropetrovskaODA

Как писал Главред, сегодня утром российская оккупационная армия атаковала транспортную инфраструктуру Запорожской области. Известно о погибшем и одном раненом человеке.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Днепр и область - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Травмы получила 29-летняя женщина. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь. Женщина 22 лет и мужчина 65 лет находятся на амбулаторном лечении.

26 марта Россия атаковала Днепр "Шахедами". Сначала в городе раздавались взрывы, связанные с работой ПВО. Однако также зафиксировано попадание. В результате вражеской атаки повреждено многоэтажное здание.

В ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Ударными дронами оккупанты атаковали Одессу и Харьков, Днепр и Черкассы. Киев был под ударом баллистики и дронов.

Другие новости:

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред