РФ ударила по Днепру, в городе вспыхнули пожары: что известно

Кратко:
- Днепр оказался под атакой РФ
- В городе прогремели взрывы
- Возникло несколько пожаров
- По предварительным данным, пострадавших нет
Утром в среду, 22 апреля, российская оккупационная армия атаковала Днепр - в городе прогремели взрывы. Детали удара раскрыл глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Произошло несколько пожаров.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Стоит отметить, что Воздушные силы ВСУ предупреждали жителей Днепропетровщины о движении БпЛА на Днепр с юга. Также сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения.
Обновлено. Более 20 раз враг атаковал два района области артиллерией и беспилотниками.
"Россияне ударили по Днепру. Повреждены жилые дома и авто", - сообщил Ганжа.
Под ударом была и Никопольщина – Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Горел автомобиль. Изуродована инфраструктура.
Люди не пострадали.
Как писал Главред, сегодня утром российская оккупационная армия атаковала транспортную инфраструктуру Запорожской области. Известно о погибшем и одном раненом человеке.
Атаки РФ на Днепр и область - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Травмы получила 29-летняя женщина. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь. Женщина 22 лет и мужчина 65 лет находятся на амбулаторном лечении.
26 марта Россия атаковала Днепр "Шахедами". Сначала в городе раздавались взрывы, связанные с работой ПВО. Однако также зафиксировано попадание. В результате вражеской атаки повреждено многоэтажное здание.
В ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Ударными дронами оккупанты атаковали Одессу и Харьков, Днепр и Черкассы. Киев был под ударом баллистики и дронов.
О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред