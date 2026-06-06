РФ ударила дроном по машине Олега Тягнибока на фронте: в каком он состоянии

В результате нападения автомобиль бывшего народного депутата полностью сгорел.

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Россия нанесла удар дроном по автомобилю Олега Тягнибока / Коллаж: Главред, фото: Олег Тягнибок, Telegram

Что известно:

РФ ударила дроном по машине Олега Тягнибока

В результате атаки пострадал бывший нардеп

На фронте был ранен бывший народный депутат, председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Олега Тягнибока ранили на фронте. Он вместе с побратимами был в одном автомобиле, в который попал вражеский дрон. Желаем выздоровления!", — написал Марцинкив.

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Впоследствии побратим Тягнибока, старший лейтенант Тимур Кныш рассказал о состоянии Тягнибока.

"Слава Богу, что эта новость стала горькой, но не трагической. Серьезное сотрясение мозга со всеми последствиями: это и баротравмы, и ушиб. Но человек все же жив", — сказал Кныш.

Кто такой Олег Тягнибок

Олег Тягнибок — бывший нардеп и председатель Всеукраинского объединения "Свобода". После начала полномасштабного вторжения он вступил в ряды ВСУ в конце февраля 2022 года.

Тягнибок служил в структурах ССО ВСУ. Сейчас он командир батальона беспилотных систем 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле".

До участия в боевых действиях Тягнибок был народным депутатом трех созывов и дважды баллотировался в президенты Украины.

Еще до аннексии Крыма Тягнибок предлагал лишить полуостров автономного статуса из-за того, что "вся РФ больна имперским синдромом".

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, в мае российские войска смогли захватить лишь 14 кв. км украинской территории. По данным аналитиков DeepState, это самый низкий месячный показатель продвижения врага за последние три года.

Кроме того, российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских военных в Донецкой области. Однако нельзя говорить о том, что именно это направление будет основным во время летнего наступления. Враг также может готовиться к открытию нового направления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Напомним, что в Запорожской области российские войска активизировали боевые действия. Оккупантам приказали выйти на окраины Орехова до 31 мая. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

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О личности: Руслан Марцинкив Руслан Марцинкив — украинский политик, мэр Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии Всеукраинское объединение "Свобода". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009), пишет Википедия.

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