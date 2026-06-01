"У противника снизился уровень страха": оккупанты усилили наступление - военный

Оккупационные силы предпринимают попытки продвинуться вглубь украинской обороны.

Российские войска меняют тактику ведения боевых действий на фронте

Кратко:

Оккупанты действуют малыми группами

Военные РФ стали лучше подготовлены к противодействию украинским дронам

С начала весны российская армия нарастила наступательные действия на Александровском направлении. Об этом сообщил "Суспильному" украинский военнослужащий с позывным "Аякс".

По его словам, оккупационные силы продолжают концентрировать личный состав на ранее занятых позициях и предпринимают попытки продвинуться вглубь украинской обороны. Для этого противник все чаще использует небольшие пехотные группы, рассчитывая на скрытность и мобильность.

Военный отметил, что российские подразделения изменили тактику и действуют малыми группами, а иногда даже по одному или по два человека. Такие группы пытаются незаметно пересекать открытые участки местности или продвигаться вдоль лесополос и посадок.

"Уже есть даже случаи, когда они идут по одному… преодолевают по 500 метров… То есть сейчас они снова активизировались, накопили у себя личный состав. Такое впечатление, что он у них не заканчивается", – отметил военный.

Он также добавил, что российские военные, вероятно, стали лучше подготовлены к противодействию украинским дронам. В частности, они пытаются сбивать FPV-дроны и разведывательные БПЛА, а также лучше ориентируются во время боевых действий.

По словам военного, у противника снизился уровень страха перед поражением, а тактика действий постепенно адаптируется к условиям современной войны с активным использованием беспилотников.

Украинские защитники продолжают отслеживать и уничтожать вражеские группы на этом направлении.

Почему потери армии РФ на фронте растут — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, большие потери в рядах российской армии связаны со многими факторами.

Прежде всего, Россия использует своих солдат как "мясо", а сама концепция ведения войны только пехотой уже повышает уровень потерь. Концепция применения малых тактических групп позволяет инфильтрироваться, но уровень потерь – огромный. Если малую тактическую группу обнаруживают, и она оказывается под обстрелом, то вероятность эвакуации близка к нулю, то есть это невозможно. Поэтому "тройки" превращаются в "двойки". И поэтому – минимальное продвижение и огромные потери.

Ситуация на фронте – последние новости

Напомним, Главред писал, что после непростого зимнего периода Украина вступила в летний этап боевых действий с более устойчивыми позициями. Одним из ключевых факторов, замедливших продвижение российских войск, стало стремительное развитие украинских беспилотных технологий.

Недавно Силами обороны были поражены подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая, по украинским данным, участвовала в действиях в Буче в 2022 году.

Ранее стало известно, что украинские власти и военное командование сделали ряд заявлений, свидетельствующих об изменении подходов к подготовке тыловых регионов к возможному расширению войны.

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

