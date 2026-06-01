В украинском языке нет слова "почва" как правильно называть землю - знают не все

Инна Ковенько
1 июня 2026, 05:01
Рассказываем, почему слово "почва" не входит в украинский литературный язык и какое слово является правильным.
Как сказать по-украински "почва" — точные эквиваленты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему называть землю "почвой" неправильно
  • Как сказать на украинском "почва"

В повседневной речи часто можно услышать слова, которые на самом деле не принадлежат к украинскому языку. Одним из таких примеров является слово "почва". Оно настолько закрепилось в речи, что многие до сих пор используют его автоматически, даже не задумываясь, что в украинском языке есть свой точный эквивалент.

Как сказать по-украински "почва"

Слово "почва" осталось в употреблении из-за многолетнего влияния русского языка, пишет 24 Канал. В украинском языке нормативным является слово "ґрунт", которое обозначает верхний слой земли, где происходят жизненно важные процессы для растений. Именно поэтому мы говорим: плодородный ґрунт, обрабатывать ґрунт, исследование ґрунтов, влажный ґрунт после дождя.

В переносном значении слово "ґрунт" употребляют как основу или основание для определенных процессов. Например: для таких висновків немає ґрунту, конфлікт виник на ґрунті непорозуміння. В этом значении оно помогает объяснить причины, предпосылки или базу для развития событий.

Важно только не путать эти слова между собой: в естественнонаучном контексте наиболее точным будет именно "ґрунт", а в логическом или социальном — "підґрунтя", "основа" или "підстава".

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

украинский язык
