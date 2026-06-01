В украинском языке нет слова 'почва' как правильно называть землю - знают не все

Рассказываем, почему слово "почва" не входит в украинский литературный язык и какое слово является правильным.

Как сказать по-украински "почва"

В повседневной речи часто можно услышать слова, которые на самом деле не принадлежат к украинскому языку. Одним из таких примеров является слово "почва". Оно настолько закрепилось в речи, что многие до сих пор используют его автоматически, даже не задумываясь, что в украинском языке есть свой точный эквивалент.

Слово "почва" осталось в употреблении из-за многолетнего влияния русского языка, пишет 24 Канал. В украинском языке нормативным является слово "ґрунт", которое обозначает верхний слой земли, где происходят жизненно важные процессы для растений. Именно поэтому мы говорим: плодородный ґрунт, обрабатывать ґрунт, исследование ґрунтов, влажный ґрунт после дождя.

В переносном значении слово "ґрунт" употребляют как основу или основание для определенных процессов. Например: для таких висновків немає ґрунту, конфлікт виник на ґрунті непорозуміння. В этом значении оно помогает объяснить причины, предпосылки или базу для развития событий.

Важно только не путать эти слова между собой: в естественнонаучном контексте наиболее точным будет именно "ґрунт", а в логическом или социальном — "підґрунтя", "основа" или "підстава".

