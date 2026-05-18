Знают далеко не все: что такое 'вальяжный' и как перевести на украинский

Вы узнаете:
- Что означает слово "вальяжный"
- Как сказать "вальяжный" на украинском
- Какие соответствия подходят в разных контекстах
Часто в речи встречается слово "валяжный", но не все догадываются, как его удачно перевести на украинский. Украинский язык имеет ряд точных и удачных эквивалентов, которые передают смысл этого прилагательного в зависимости от контекста.
Что означает это слово и как его правильно перевести.
Что означает слово "вальяжный"
В старых словарях "вальяжный" объясняется как массивный, прочный, плотный, толстый, тяжелый, пишет Oboz.ua. Первоначально слово происходило от "льячный" — литой, и относилось к предметам, изготовленным методом литья. Поэтому в украинском языке это слово можно передать такими соответствиями:
- масивний;
- міцно зроблений;
- дебелий;
- неповороткий;
- важкий;
- міцний;
- гарний;
- красний;
- показний;
- пишний.
Современное значение
В современных словарях уже дано другое толкование — прилагательное, описывающее человека: полного достоинства, благопристойности, приятной солидности. Также к этому значению можно добавить неторопливый, раскованный, непринужденный.
Здесь лучше всего подходит украинское слово "статечний".
Также уместно употреблять:
- поважний
- імозантний
- виставний (з наголосом на другу "и")
- сановитий.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
