Знают далеко не все: что такое 'вальяжный' и как перевести на украинский

Многие слышали слово "вальяжный", но не все знают, как правильно сказать это на украинском языке.

Как сказать "валяжный" на украинском / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что означает слово "вальяжный"

Как сказать "вальяжный" на украинском

Какие соответствия подходят в разных контекстах

Часто в речи встречается слово "валяжный", но не все догадываются, как его удачно перевести на украинский. Украинский язык имеет ряд точных и удачных эквивалентов, которые передают смысл этого прилагательного в зависимости от контекста.

Что означает слово "вальяжный"

В старых словарях "вальяжный" объясняется как массивный, прочный, плотный, толстый, тяжелый, пишет Oboz.ua. Первоначально слово происходило от "льячный" — литой, и относилось к предметам, изготовленным методом литья. Поэтому в украинском языке это слово можно передать такими соответствиями:

масивний;

міцно зроблений;

дебелий;

неповороткий;

важкий;

міцний;

гарний;

красний;

показний;

пишний.

Современное значение

В современных словарях уже дано другое толкование — прилагательное, описывающее человека: полного достоинства, благопристойности, приятной солидности. Также к этому значению можно добавить неторопливый, раскованный, непринужденный.

Здесь лучше всего подходит украинское слово "статечний".

Также уместно употреблять:

поважний

імозантний

виставний (з наголосом на другу "и")

сановитий.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

