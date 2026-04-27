Мало кто знает: как сказать 'воодушевлять' на украинском - точные варианты

Рассказываем, какие украинские слова наиболее точно передают значение слова "воодушевить".

Многие люди в повседневной речи сталкиваются с русским словом "воодушевлять" и не всегда знают, как правильно передать его на украинском языке. На самом деле в нашем языке есть целый ряд точных и удачных эквивалентов, которые передают нужный оттенок значения в зависимости от контекста.

Наиболее употребительный вариант перевода — "надихати", пишет Oboz.ua. Это универсальное слово, которое означает давать силы, пробуждать желание действовать, открывать новые идеи.

В украинском языке перевод слова "воодушевлять" не ограничивается одним вариантом. Словари предлагают ряд подходящих глаголов в зависимости от контекста:

надихати (надихнути),

наснажувати,

запалювати,

розпалювати,

будити (пробуджувати),

нади́хувати (на що, чим),

спонукати,

одухотворя́ти,

окри́лювати,

окриля́ти,

підно́сити (у значенні стимулювання до дії),

вдихати,

вселяти,

навіювати.

Именно вариант "надихати" чаще всего является примером перевода слова "воодушевлять".

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

