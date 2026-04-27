Мало кто знает: как сказать 'воодушевлять' на украинском - точные варианты

Многие люди в повседневной речи сталкиваются с русским словом "воодушевлять" и не всегда знают, как правильно передать его на украинском языке. На самом деле в нашем языке есть целый ряд точных и удачных эквивалентов, которые передают нужный оттенок значения в зависимости от контекста.
Как сказать на украинском "воодушевлять"
Наиболее употребительный вариант перевода — "надихати", пишет Oboz.ua. Это универсальное слово, которое означает давать силы, пробуждать желание действовать, открывать новые идеи.
В украинском языке перевод слова "воодушевлять" не ограничивается одним вариантом. Словари предлагают ряд подходящих глаголов в зависимости от контекста:
- надихати (надихнути),
- наснажувати,
- запалювати,
- розпалювати,
- будити (пробуджувати),
- нади́хувати (на що, чим),
- спонукати,
- одухотворя́ти,
- окри́лювати,
- окриля́ти,
- підно́сити (у значенні стимулювання до дії),
- вдихати,
- вселяти,
- навіювати.
Именно вариант "надихати" чаще всего является примером перевода слова "воодушевлять".
