Как сказать по-украински "предвкушение": большинство даже не догадывается

Инна Ковенько
25 апреля 2026, 13:45
В украинском языке у этого слова есть не один, а сразу несколько точных эквивалентов.
Как сказать "предвкушение" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Состояние, когда человек с нетерпением ждет чего-то приятного, часто описывают русским словом "предвкушение". Однако не все знают, как правильно перевести его на украинский язык.

Главред расскажет , как точно сказать на украинском "предвкушение".

Как сказать "предвкушение" на украинском

Лингвист Александр Пономарив подчеркивал, что чаще всего уместно употреблять слово "передчуття". Оно передает внутреннее ощущение ожидания, которое может быть как радостным, так и тревожным. Это слово охватывает широкий спектр эмоций — от интуитивного ощущения опасности до волнующего ожидания приятного события.

Если же мы говорим именно о положительных эмоциях, то наиболее точным будет слово "передсмак". Оно подчеркивает радостное ожидание, будто человек уже заранее "вкушает" будущее событие.

В украинском языке существует сразу несколько точных соответствий, которые передают ожидание. Среди них:

  • передчування— смутное ощущение того, что может произойти;
  • пречуття— интуитивное ощущение, которое может быть как положительным, так и отрицательным;
  • прочуття— эмоциональное состояние перед важными событиями;
  • прочування— более поэтичный вариант, акцентирующий эмоциональное переживание.

О личности: Александр Пономарив

Александр Данилович Пономарив (1935–2022) — украинский языковед, доктор филологических наук, профессор, один из самых известных популяризаторов украинского языка. Много лет работал преподавателем в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, был заведующим кафедрой стилистики и языковой культуры Института журналистики КНУ. Автор многочисленных научных трудов и популярных языковых советов, среди которых книги "Культура слова", "Украинское слово для всех и для каждого", "Стилистика современного украинского языка".

