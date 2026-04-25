Как сказать по-украински "предвкушение": большинство даже не догадывается

В украинском языке у этого слова есть не один, а сразу несколько точных эквивалентов.

Как сказать "предвкушение" на украинском языке

Состояние, когда человек с нетерпением ждет чего-то приятного, часто описывают русским словом "предвкушение". Однако не все знают, как правильно перевести его на украинский язык.

Главред расскажет , как точно сказать на украинском "предвкушение".

Лингвист Александр Пономарив подчеркивал, что чаще всего уместно употреблять слово "передчуття". Оно передает внутреннее ощущение ожидания, которое может быть как радостным, так и тревожным. Это слово охватывает широкий спектр эмоций — от интуитивного ощущения опасности до волнующего ожидания приятного события.

Если же мы говорим именно о положительных эмоциях, то наиболее точным будет слово "передсмак". Оно подчеркивает радостное ожидание, будто человек уже заранее "вкушает" будущее событие.

В украинском языке существует сразу несколько точных соответствий, которые передают ожидание. Среди них:

передчування — смутное ощущение того, что может произойти;

— смутное ощущение того, что может произойти; пречуття — интуитивное ощущение, которое может быть как положительным, так и отрицательным;

— интуитивное ощущение, которое может быть как положительным, так и отрицательным; прочуття — эмоциональное состояние перед важными событиями;

— эмоциональное состояние перед важными событиями; прочування— более поэтичный вариант, акцентирующий эмоциональное переживание.

О личности: Александр Пономарив Александр Данилович Пономарив (1935–2022) — украинский языковед, доктор филологических наук, профессор, один из самых известных популяризаторов украинского языка. Много лет работал преподавателем в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, был заведующим кафедрой стилистики и языковой культуры Института журналистики КНУ. Автор многочисленных научных трудов и популярных языковых советов, среди которых книги "Культура слова", "Украинское слово для всех и для каждого", "Стилистика современного украинского языка".

