Циклон принесет непогоду: дожди и штормовой ветер накроют Тернопольщину

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе на выходных
- Когда прогнозируются дожди
Погода в Тернопольской области на выходных, 25 и 26 апреля, будет находиться под влиянием тыловой части циклона, из-за чего ожидаются порывы северо-западного ветра. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
По словам синоптиков, суббота пройдет без осадков, но в воскресенье прогнозируется небольшой дождь.
Погода в Тернополе 25 апреля
В субботу в Тернопольской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днем порывы могут достигать 15 – 20 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов, днем прогнозируется +14…+19 градусов.
Температура воздуха в городе Тернополь ночью составит +4…+6 градусов, а днем поднимется до +16…+18 градусов.
Погода в Тернополе 26 апреля
В воскресенье также ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны небольшие дожди.
Ветер будет северо-западный, 7 – 12 м/с, днем порывы будут достигать 15 – 20 м/с.
Температура воздуха по всей области в течение суток будет в пределах от +7 до +12 градусов.
Синоптики добавили, что из-за усиления ветра по всей области объявлен первый уровень опасности – желтый.
Погода — последние новости
Как сообщал Главред, 25 апреля погоду во Львовской области будет определять южная часть циклона с центром над Балтикой. День будет теплым, но ветреным.
На выходных в Харькове и области прогнозируются мокрый снег, заморозки и дожди. Температура воздуха ночью может опуститься до -5 градусов.
В Житомирской области выходные 25–26 апреля пройдут под знаком контрастной весенней погоды. Температура будет колебаться от +3 градусов ночью до +17 градусов днем, а характер осадков и сила ветра будут меняться буквально в течение суток.
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
