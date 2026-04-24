От +20° до мокрого снега: погода во Львовской области резко ухудшится

Атмосферные фронты от циклона над Прибалтикой принесут дожди, местами с мокрым снегом.

Прогноз погоды на Львовщине на 25 апреля / Фото: pixabay.com

В субботу, 25 апреля, погоду во Львовской области будет определять южная часть циклона с центром над Балтикой. День будет теплым, но ветреным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 2-7° тепла. Днем столбики термометров стремительно поднимутся до приятных 15-20° тепла.

Суббота пройдет без существенных осадков, однако синоптики предупреждают о сильном ветре. Днем местами порывы западного ветра будут достигать штормовых значений — 15-20 м/с.

В период с 27 по 29 апреля на всей территории Львовской области ожидаются сильные заморозки в воздухе — от 0 до 5°. Во Львове в ночные часы температура опустится до 0-2° мороза.

Погода во Львове 25 апреля

Во Львове суббота будет теплой и сухой. Ночью температура воздуха составит 5-7° тепла, а днем воздух прогреется до 16-18° тепла.

Небо будет покрыто переменной облачностью, осадков не предвидится. Впрочем, из-за сильных порывов ветра львовянам стоит быть осторожными вблизи деревьев и шатких конструкций.

Погода на Львовщине с 24 по 29 апреля / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода на Львовщине 26 апреля

Ситуация резко изменится уже в воскресенье, 26 апреля. Атмосферные фронты принесут дожди, а местами даже мокрый снег.

Ветер изменит направление на северо-западное и усилится до 17-22 м/с. Дневная температура воздуха существенно снизится по сравнению с субботним теплом.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

