Выходные с характером: какие 'капризы' подготовила погода для жителей Днепра

По прогнозу синоптиков, в выходные дни погода будет меняться от холодной до относительно теплой, с преобладанием облачности.

Вечером в воскресенье ожидается сильный дождь

Кратко:

В Днепре ожидаются заморозки 24–25 апреля

Температура будет колебаться от +2 до +17 градусов

В воскресенье прогнозируют сильный дождь и похолодание

В ближайшие выходные в Днепре ожидается резкое изменение погодных условий: от ночных заморозков в начале до дождливого и ветреного завершения недели. По данным сервиса Sinoptik, в течение трех дней в регионе сохранится нестабильный температурный фон, а облачность постепенно будет преобладать над прояснениями.

Пятница: похолодание и сильный ветер

В пятницу, 24 апреля, в городе прогнозируется прохладная погода. В ночные и утренние часы температура воздуха составит +2…+4 градуса, однако из-за ветра будет ощущаться как 0…-2. В течение дня небо будет преимущественно облачным, осадки маловероятны.

Максимальные показатели температуры достигнут около +9 градусов. Атмосферное давление будет постепенно расти, что обеспечит относительную стабильность погодных условий до вечера.

Погода в Днепре 24 апреля

Суббота: облачность и дневное потепление

В субботу, 25 апреля, ожидается некоторое потепление. В ночное время температура поднимется до +5…+6 градусов, а днем воздух прогреется до +13. Несмотря на это, небо останется пасмурным.

Ветер будет умеренным — до 4,1 м/с. Вероятность осадков в течение суток останется низкой, поэтому день может стать наиболее комфортным для пребывания на улице.

Погода в Днепре 25 апреля

Воскресенье: штормовой ветер и дождь

Наиболее переменчивым станет воскресенье, 26 апреля. Утром ожидается ясная и относительно теплая погода, однако уже во второй половине дня ситуация изменится. Температура может подняться до +17 градусов, после чего начнется ухудшение погодных условий: усилится ветер до 7,7 м/с, небо затянут облака.

Вечером прогнозируется сильный дождь с вероятностью до 81%. В конце суток температура снизится до +6 градусов, а влажность воздуха повысится до 90%.

Погода в Днепре 26 апреля

Предупреждение о ночных заморозках и порывах ветра

В Днепре и Днепропетровской области ожидаются опасные метеорологические явления. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу синоптиков, в ночные и утренние часы 24–25 апреля на территории области, в частности в городе Днепр, ожидаются заморозки на поверхности почвы, а местами и в воздухе до 0…-2°.

Фото: facebook.com/DneprRCGM

Кроме того, 24 апреля в Днепре прогнозируют усиление ветра. Ожидаются порывы юго-западного ветра со скоростью 15–20 м/с, что может затруднить пребывание на улице и повлиять на работу городской инфраструктуры.

Фото: facebook.com/DneprRCGM

Погода в Украине — последние новости

Напомним, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Полтавской области. В ночь с 23 на 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3°С.

Кроме того, в пятницу, 24 апреля, погода на Львовщине будет облачной с прояснениями. Осадков в регионе не прогнозируется. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Также в пятницу, 24 апреля, погода в Украине будет ветреной и прохладной, однако количество осадков уменьшится. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, дожди пройдут только в восточных областях. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется.

О ресурсе: Sinoptik Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира. Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру. Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра. Украинская версия сайта была запущена в 2010 году. На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

