Заморозки в -3° и сильный ветер: погода в Украине резко испортится

Синоптик дала тревожный прогноз погоды на пятницу. В конце недели ожидаются опасные и стихийные метеорологические явления.

https://glavred.info/synoptic/zamorozki-v-30-i-silnyy-veter-pogoda-v-ukraine-rezko-isportitsya-10758947.html Ссылка скопирована

Погода резко испортится: где пройдут дожди и усилится ветер

Вы узнаете:

Где завтра пройдут дожди, а где будет сухо

Чего ждать от погоды в Киеве

В каких регионах возможны заморозки

В пятницу, 24 апреля, погода в Украине будет ветреной и прохладной, однако количество осадков уменьшится. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди пройдут только в восточных областях. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется.

видео дня

В то же время усилится ветер северо-западного направления. Его порывы будут достигать 7–14 м/с, а местами — до 15–20 м/с, что соответствует штормовым значениям. Синоптик призывает соблюдать осторожность, особенно возле рекламных конструкций и старых деревьев.

Температура воздуха останется низкой: ночью ожидается +2…+6 градусов, при прояснениях местами возможны заморозки. Днем воздух прогреется лишь до +6…+12 градусов.

Погода в Украине 24 апреля / meteo.gov.ua

Погода в Киеве

В Киеве 24 апреля осадков не прогнозируется, однако будет дуть сильный северо-западный ветер. Ночью также вероятны заморозки, а днем температура составит около +8…+9 градусов.

По словам синоптика, значительного потепления в ближайшее время ожидать не стоит.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода на завтра - прогноз Укргидрометцентра

В Украинском гидрометцентре предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Киевской области и города Киев.

Ночью 24 апреля по Киеву на поверхности грунта заморозки 0-2°. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Ночью 24 апреля по области в воздухе заморозки 0-3°. Объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - добавили синоптики.

Предупреждение Укргидрометцентра / Фото: facebook.com/UkrHMC

Ночью 24 апреля в Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях в воздухе заморозки 0-3°. Второй уровень опасности, оранжевый. На остальной территории на поверхности грунта заморозки 0-5° (первый уровень опасности, желтый).

Карта на 24 апреля 2026 / Фото: facebook.com/UkrHMC

Ночью 25 апреля в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях в воздухе заморозки 0-3° (второй уровень опасности, оранжевый). На остальной территории, кроме запада, на поверхности почвы заморозки 0-5° (первый уровень опасности, желтый).

Карта на 25 апреля 2026 / Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, погода в Тернопольской области в течение этой рабочей недели будет переменчивой. В частности, прохладный воздух с северных широт будет способствовать невысоким температурным показателям. Во второй половине недели следует ожидать порывистого северо-западного ветра.

В Черкасской области объявлен повышенный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают, что из-за устойчивого северного потока и блокирующих антициклонов холод задержится как минимум на несколько дней.

Погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков. Самой теплой будет третья декада месяца.

Другие новости:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред