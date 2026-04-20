Небольшой 'минус' и шквальный ветер: Тернопольщину скоро накроет непогода

Погода в Тернопольской области в течение рабочей недели будет переменчивой. В частности, прохладный воздух с северных широт будет способствовать невысоким температурным показателям. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
"Дни антициклональной погоды будут чередоваться с днями фронтальной активности", — говорится в сообщении.видео дня
Синоптики также добавили, что во второй половине недели следует ожидать порывистого северо-западного ветра.
Погода в Тернополе 21 апреля
Во вторник в Тернопольской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие дожди, днем — без существенных осадков. Ветер северный, 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов, а днем прогнозируется +7…+12 градусов.
Погода в Тернополе 22 апреля
В среду также прогнозируется облачная погода с прояснениями, но без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью будет в пределах от 0 до +5 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки 0…-3 градуса. Днем температура поднимется до +9…+14 градусов.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, в Черкасской области объявлен повышенный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают, что из-за устойчивого северного потока и блокирующих антициклонов холод задержится как минимум на несколько дней.
В Днепре и области неделя будет отмечаться преимущественно пасмурной погодой, частыми осадками и умеренным температурным режимом. В частности, самым влажным днем недели станет вторник.
В то же время погода в Житомирской области на этой неделе обещает резкие контрасты: от ночных морозов до более мягких весенних температур днем, а в конце недели — возвращение дождей.
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
