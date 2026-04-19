На Днепр надвигается дождевой циклон с резким похолоданием — прогноз на неделю

Руслан Иваненко
19 апреля 2026, 16:14
Синоптики прогнозируют череду дождей и облачности с постепенными колебаниями температуры в течение недели.
Неделя начнётся с кратковременного прояснения, которое быстро сменится интенсивными вечерними осадками / Фото: УНИАН

Кратко:

  • Неделя в Днепре будет преимущественно дождливой и пасмурной
  • Холоднее всего во вторник до +4…+5°C, далее постепенное потепление
  • Выходные без существенных осадков, но с облачностью и до +14°C

Жителям Днепра в течение следующих семи дней стоит держать зонтики наготове, а теплую одежду — под рукой. По данным синоптического сервиса sinoptik, неделя будет отмечена преимущественно пасмурной погодой, частыми осадками и умеренным температурным режимом.

Начало недели

Понедельник, 20 апреля, начнется с ясного утра, однако уже во второй половине дня небо затянут облака. Температура воздуха достигнет около +13°C, но вечером прогнозируется резкое ухудшение погодных условий с сильным дождем.

Вторник

Самым влажным днем недели станет вторник, 21 апреля. С самого утра город накроет плотная облачность, а осадки будут идти практически весь день, ослабевая лишь ближе к вечеру.

Температура заметно снизится до +4…+5°C, а из-за ветра и высокой влажности будет ощущаться еще холоднее.

Середина недели

В среду, 22 апреля, осадки временно прекратятся. Однако небо останется пасмурным в течение всего дня. Воздух постепенно прогреется до +9°C.

Четверг и пятница

Четверг, 23 апреля, снова принесет плотную облачность. В течение дня существенных осадков не ожидается, однако вечером возможен небольшой дождь. Максимальная температура составит около +12°C.

В пятницу, 24 апреля, прогнозируется длительный мелкий дождь, который начнется утром и продлится до вечера. Температурные показатели будут колебаться в пределах +6…+11°C.

Выходные

Суббота, 25 апреля, будет более спокойной: первая половина дня пройдет без осадков, но с облачностью. После обеда возможен кратковременный дождь, который прекратится к вечеру. Температура достигнет около +12°C.

Воскресенье, 26 апреля, завершит неделю преимущественно облачной, но сухой погодой. Осадков не прогнозируется, однако солнце будет появляться редко. Воздух прогреется до +14°C, что станет максимальным показателем недели.

Погода в Украине — последние новости по теме

Как сообщал Главред, в понедельник, 20 апреля, погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона с центром над Румынией. На всей территории области прогнозируют облачную погоду.

Также погода в Тернопольской области в ближайшие два дня будет преимущественно облачной. Уже в воскресенье синоптики прогнозируют заморозки, а с понедельника возможны дожди.

Кроме того, украинцев предупредили об опасности из-за новой и сильной магнитной бури. Она такой силы, что может негативно повлиять на самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.

О ресурсе: Sinoptik

Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.

Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.

Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.

Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.

На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

