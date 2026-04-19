Сколько будут стоить доллар и евро в Украине до 26 апреля - прогноз банкира

Тарас Лесовой считает, что курс наличных долларов может приблизиться к отметке 44,5 грн.

Курс валют в Украине до 26 апреля / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Курс доллара в Украине до 26 апреля будет оставаться в пределах прогнозируемой динамики. Зато евро будет более чувствительным к ситуации на мировых рынках. Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По словам эксперта, если ситуация в Украине и мире останется стабильной, то резких потрясений ждать не стоит. Лесовой прогнозирует, что курс доллара будет находиться в пределах 43,5-44,25 грн/долл. на межбанке и 43,5-44,5 грн/долл. на наличном рынке.

Поэтому за 100 долларов украинцам придется выложить от 4350 до 4450 гривен. Покупка 1000 долларов обойдется в 43 500-44 500 гривен.

Курс евро

Курс европейской валюты остается более непредсказуемым. По оценке эксперта, курс евро будет колебаться в диапазоне 49,5-52 грн/евро на межбанке и 50,5-52 грн/евро в наличном сегменте.

Таким образом, за 100 евро в обменниках попросят 5050-5200 гривен, а за 1000 евро — от 50 500 до 52 000 гривен.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 20 апреля, курс доллара вырос до 43,89 грн/долл., что означает падение гривны на 25 копеек. Евро подорожал до 51,77 грн/евро.

Также кандидат экономических наук Александр Хмелевский отмечал, что в случае закрепления курса выше 44 грн за доллар следующей целью может стать уровень 45 грн, который потенциально может быть достигнут уже в апреле.

В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что в ближайшее время курс доллара вряд ли превысит отметку 45 грн. По его словам, в настоящее время стоимость гривни в значительной степени определяется политикой Национального банка Украины, а не чисто рыночными факторами.

Читайте также:

О личности: Тарас Лесовой Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

