Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Сколько будут стоить доллар и евро в Украине до 26 апреля - прогноз банкира

Руслана Заклинская
19 апреля 2026, 11:47
Тарас Лесовой считает, что курс наличных долларов может приблизиться к отметке 44,5 грн.
Курс валют в Украине до 26 апреля / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара в Украине до 26 апреля
  • Сколько гривен будет стоить 100 или 1000 долларов
  • Каков прогноз курса евро

Курс доллара в Украине до 26 апреля будет оставаться в пределах прогнозируемой динамики. Зато евро будет более чувствительным к ситуации на мировых рынках. Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По словам эксперта, если ситуация в Украине и мире останется стабильной, то резких потрясений ждать не стоит. Лесовой прогнозирует, что курс доллара будет находиться в пределах 43,5-44,25 грн/долл. на межбанке и 43,5-44,5 грн/долл. на наличном рынке.

видео дня

Поэтому за 100 долларов украинцам придется выложить от 4350 до 4450 гривен. Покупка 1000 долларов обойдется в 43 500-44 500 гривен.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Курс европейской валюты остается более непредсказуемым. По оценке эксперта, курс евро будет колебаться в диапазоне 49,5-52 грн/евро на межбанке и 50,5-52 грн/евро в наличном сегменте.

Таким образом, за 100 евро в обменниках попросят 5050-5200 гривен, а за 1000 евро — от 50 500 до 52 000 гривен.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 20 апреля, курс доллара вырос до 43,89 грн/долл., что означает падение гривны на 25 копеек. Евро подорожал до 51,77 грн/евро.

Также кандидат экономических наук Александр Хмелевский отмечал, что в случае закрепления курса выше 44 грн за доллар следующей целью может стать уровень 45 грн, который потенциально может быть достигнут уже в апреле.

В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что в ближайшее время курс доллара вряд ли превысит отметку 45 грн. По его словам, в настоящее время стоимость гривни в значительной степени определяется политикой Национального банка Украины, а не чисто рыночными факторами.

Читайте также:

О личности: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс валют курс гривны курс доллара курс евро Тарас Лесовой
Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять