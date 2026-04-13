Доллар и евро готовят "сюрпризы": эксперты рассказали, чего ожидать до конца апреля

Дарья Пшеничник
13 апреля 2026, 11:13
Рост интереса населения к евро эксперт объясняет все более тесной интеграцией Украины в Европу.

Каким будет курс валют в Украине до конца апреля / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

  • Гривна укрепляется, доллар продолжает падать
  • Евро растет на фоне рекордного спроса
  • После Пасхи возможны колебания курса гривны

В апреле 2026 года валютный рынок Украины продолжил охлаждаться: гривна укрепляется уже четвертую неделю подряд, а наличный доллар опустился ниже 44 гривен. Евро, напротив, демонстрирует резкие колебания, но стабильно держится выше 50 гривен.

По данным специализированных ресурсов, с 30 марта по 12 апреля доллар в продаже подешевел в среднем с 44,07 до 43,72 грн, а в покупке — с 43,60 до 43,17 грн. Таким образом, рынок фактически вернулся к уровням начала марта. Евро за этот период двигался волнообразно: после падения до 50,70 грн в начале апреля курс снова поднялся перед Пасхой до 51,24 грн, пишет ТСН.

Политика НБУ и реакция рынка

Национальный банк продолжил укреплять гривну по отношению к доллару, снизив официальный курс до 43,47 грн по состоянию на 12 апреля. По отношению к евро регулятор, наоборот, ослабил гривну — до 50,80 грн. На 13 апреля НБУ установил курсы 43,46 грн/доллар и 50,91 грн/евро.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что рынок стабилизировался, а спрос населения на евро достиг рекордных значений:

"На межбанке спрос на валюту не растет, все спокойно… Впервые за долгое время чистый спрос на евро превысил спрос на доллары: евро было приобретено физическими лицами на 482 млн долларов в пересчете, долларов — на 481,8 млн".

По его словам, это связано с усилением интеграции Украины в ЕС и непредсказуемостью американской финансовой политики.

Прогнозы экспертов: доллар вниз или вверх

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что у доллара есть потенциал для дальнейшего снижения, поскольку НБУ будет сдерживать инфляцию, которая в марте ускорилась до 7,9% в годовом исчислении.

"В апреле инфляция может быть еще выше, поэтому Нацбанк будет продолжать ситуативно укреплять гривну… К концу апреля наличный доллар может подешеветь еще на 20–25 коп.", — подчеркнул он.

В то же время глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский предупреждает, что стабильность гривны может быть недолгой из-за рисков задержки кредита ЕС на 90 млрд евро.

"После Пасхи курсовой коридор на межбанке вырастет до 43,5–44,2 грн/доллар… наличный курс может снова выйти за 44 грн/доллар", — отметил он.

Шевчишин прогнозирует противоположную динамику: евро — вверх, доллар — вниз, а гривна после Пасхи может ослабнуть на 10–20 копеек.

Стоит ли сейчас покупать или продавать валюту

Вопрос инвестиционной стратегии эксперты трактуют по-разному. Олег Пендзин подчеркивает, что гривна остается самым выгодным инструментом для заработка благодаря высокой доходности ОВГЗ и депозитов:

"Доходность по гривне остается самой высокой… А вот в валюте доходность мизерная".

В то же время Андрей Шевчишин советует использовать период стабильности для покупки валюты и формировать сбалансированный портфель:

"Сейчас стоит вкладываться и в доллары, и в евро в пропорции 1:1… портфель должен состоять из трех равных частей: гривна в ОВГЗ, доллар, евро".

Доллар и евро готовят
Курс валют в Украине на 13 апреля / Инфографика: Главред

Главред ранее сообщал, что, по оценке независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в апреле курс гривны к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах

Гривню "качнуло", валюта пошла в рост: сколько стоят доллар и евро после Пасхи

Гривню "качнуло", валюта пошла в рост: сколько стоят доллар и евро после Пасхи

Украина готовит ответ "Орешнику": раскрыты детали секретных операций ГУР

Украина готовит ответ "Орешнику": раскрыты детали секретных операций ГУР

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

