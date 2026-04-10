Неожиданный скачок цен в Украине: один продукт уже дорожает на глазах

https://glavred.info/economics/neozhidannyy-skachok-cen-v-ukraine-odin-produkt-uzhe-dorozhaet-na-glazah-10755698.html Ссылка скопирована

Рост цен на овощи в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине начала дорожать морковь

Этот овощ уже продают по 6–13 гривен за килограмм

Цены растут из-за сокращения запасов

В Украине начали расти цены на качественную морковь. Подорожание обусловлено высоким спросом на качественные корнеплоды в условиях ограниченного предложения. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что оптовые компании и розничные сети активно закупают эту продукцию, в то время как запасы овощей в хранилищах хозяйств стремительно сокращаются. Именно активизация спроса позволила местным фермерам повысить цены на имеющиеся запасы овощей.

видео дня

Так, в настоящее время морковь предлагается к продаже по цене 6–13 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой недели.

Аналитики также добавляют, что эти корнеплоды в Украине сейчас поступают в продажу в среднем на 69% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, стоимость традиционной пасхальной корзины в Украине выросла за последний год на 12–17% в зависимости от ее наполнения. Базовая корзина из пасхи, десятка крашеных яиц, соли, хрена и свечи обойдется в среднем в 482 грн.

Также известно, что украинские тепличные комбинаты начали сезон реализации томатов нового урожая. Однако появление местной продукции на рынке не только не остановило подорожание, но и задало новую ценовую планку.

Кроме того, на украинском рынке наблюдается дефицит качественных яблок. Цены на фрукты могут вырасти уже в ближайшее время.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред