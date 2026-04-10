Цены стремительно растут: стоимость бензина и дизеля 10 апреля

Средние цены на бензин в Украине составляют 74,44 грн./л.

Цены на топливо в Украине 10 апреля

Крупнейшие в Украине сети АЗС обновили цены на топливо на пятницу, 10 апреля. Об этом сообщает Главред.

Средняя стоимость топлива на украинских АЗС составляет:

бензин А-95 – 74,44 грн/л;

дизельное топливо – 90,69 грн/л.

Отмечается, что самое дорогое дизельное топливо на заправках OKKO, WOG и SOCAR. В то же время самый дешевый дизель на заправках "Укрнафта". То же самое касается и бензина. Самый дешевый бензин на АЗС "Укрнафта", самый дорогой – на заправках SOCAR.

Стоит добавить, что сайт "Минфин", который ссылается на данные "Консалтинговой группы А-95", указывает следующие средние цены на топливо по стране по состоянию на 9 апреля:

бензин А-95 премиум — 75,56 грн/л;

бензин А-95 — 73,17 грн/л;

бензин А-92 — 67,36 грн/л;

дизельное топливо – 90,34 грн/л;

автогаз – 49,10 грн/л.

Цены на топливо — последние новости

Как сообщал Главред, экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ говорил, что цены на бензин в Украине могут резко вырасти до 100 грн за литр. По его словам, этот сценарий возможен, если эскалацию на Ближнем Востоке не прекратят, а мировые цены на нефть будут стремительно расти и в дальнейшем.

Эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус заявлял, что если конфликт в Иране будет урегулирован и Ормузский пролив разблокируют, цены на нефть и топливо могут снизиться.

В то же время председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус говорил, что, несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть, резкое подорожание топлива до 100-150 гривен за литр пока маловероятно.

Читайте также:

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

