Украина ежегодно теряет более $1 млрд из-за зависимости от импорта удобрений - партнер АГТ Горбуненко

Динамика последних лет свидетельствует о значительном ухудшении ситуации в отрасли.

Фото: Порты Украины

Партнер компании "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко заявил, что Украина ежегодно теряет более $1 млрд из-за растущей зависимости от импорта удобрений, несмотря на наличие собственных производственных мощностей.

В колонке для Гордона он отметил, что агросектор, который традиционно является одним из ключевых драйверов украинской экономики, все больше зависит от импортных удобрений, без которых невозможна современная модель интенсивного земледелия.

"Речь идет не о нишевом сегменте, а о критически важном ресурсе, который напрямую влияет на платежный баланс, валютную стабильность и экономическую безопасность государства", — подчеркнул Горбуненко.

По его словам, динамика последних лет свидетельствует о существенном ухудшении ситуации в отрасли. Если в 2021 году Украина экспортировала удобрений на сумму более $600 млн, то в 2025 году этот показатель сократился до около $12 млн. В то же время импорт превысил $1,5 млрд.

В натуральном выражении импорт удобрений более чем вдвое превышает внутреннее производство по итогам 2025 года – 3,3 млн тонн против 1,5 млн тонн, что означает формирование ценовой конъюнктуры рынка преимущественно за счет импортных поставок.

"Отрицательное сальдо внешней торговли удобрениями уже превышает $1 млрд в год, который фактически вымывается из экономики страны", — отметил Горбуненко.

Горбуненко подчеркнул, что ключевой причиной такого дисбаланса является остановка или ограничение работы отечественных предприятий.

В частности, предприятие "Азот" в Северскодонецке подверглось значительным разрушениям и находится на временно оккупированной территории, "Сумыхимпром" работает в условиях повышенных рисков безопасности, а "Днепроазот", по публичной информации, находится в процедуре банкротства.

Отдельно Горбуненко обратил внимание на ситуацию с Одесским припортовым заводом, который находится в простое с осени 2021 года. Учитывая интеграцию ОПЗ в портовую инфраструктуру Одесской области, простой завода негативно повлиял на смежные логистические и сервисные сегменты региона, отмечает партнер АГТ.

В условиях войны отрасль дополнительно сталкивается с вызовами, связанными с рисками безопасности, волатильностью цен на энергоносители и логистическими ограничениями. Горбуненко подчеркнул, что ключевым фактором конкурентоспособности производства удобрений является доступ к газу как основному сырью.

"Без понимания газового баланса страны, объемов собственной добычи, импорта и ценовых параметров невозможно построить реалистичную экономическую модель производства", — подчеркнул он.

Горбуненко также отметил, что восстановление отрасли требует не только технической модернизации, но и изменения подходов к управлению и привлечения эффективного инвестора. По его мнению, прозрачная приватизация с четкими условиями конкурса и понятными инвестиционными обязательствами может стать отправной точкой для перезапуска промышленных предприятий химической отрасли.

Партнер АГТ подчеркнул, что в более широкой перспективе восстановление производства удобрений позволит сформировать полноценную внутреннюю цепочку создания добавленной стоимости — от добычи газа до производства и экспорта продукции.

