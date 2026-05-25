Закуска из помидоров, которая разлетится на ура: рецепт за 5 минут

Сезон овощей начался. И сейчас весьма актуальны не только классические салаты, но и закуски из овощей. Рецептом одной из них поделилась в TikTok украинская блогерша Анна.
Главред узнал, что из обычных помидоров можно приготовить очень вкусное блюдо за считанные минуты.
Маринованные помидоры — рецепт
Ингредиенты:
- Помидоры 250 г
- Чеснок 2 зубчика
- Красный лук 1/2 шт.
- Итальянские травы 1 ч. л.
- Уксус 1/2 ст. л.
- Подсолнечное масло 2 ст. л.
- Горчица в зернах 1 ст. л.
- Соль 1/2 ч. л.
- Укроп
Нарезаем помидоры, добавляем к ним мелко нарезанный чеснок, тонкие полукольца лука, итальянские травы, уксус, подсолнечное масло, горчицу, соль и измельченный укроп.
Хорошо перемешиваем все ингредиенты и ставим помидоры на 30 минут в холодильник.
Приятного аппетита!
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf — TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
