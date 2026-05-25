Закуска из помидоров, которая разлетится на ура: рецепт за 5 минут

Рецепт закуски из помидоров, которую семья будет просить приготовить ещё не раз.

Отличный рецепт маринованных помидоров / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Сезон овощей начался. И сейчас весьма актуальны не только классические салаты, но и закуски из овощей. Рецептом одной из них поделилась в TikTok украинская блогерша Анна.

Главред узнал, что из обычных помидоров можно приготовить очень вкусное блюдо за считанные минуты.

Маринованные помидоры — рецепт

Ингредиенты:

Помидоры 250 г

Чеснок 2 зубчика

Красный лук 1/2 шт.

Итальянские травы 1 ч. л.

Уксус 1/2 ст. л.

Подсолнечное масло 2 ст. л.

Горчица в зернах 1 ст. л.

Соль 1/2 ч. л.

Укроп

Нарезаем помидоры, добавляем к ним мелко нарезанный чеснок, тонкие полукольца лука, итальянские травы, уксус, подсолнечное масло, горчицу, соль и измельченный укроп.

Хорошо перемешиваем все ингредиенты и ставим помидоры на 30 минут в холодильник.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf — TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

