Миф разрушен: СМИ раскрыли реальные последствия удара 'Орешником' по Белой Церкви

Последствия удара "Орешника" свидетельствуют, что заявленные Москвой характеристики не подтверждаются реальными результатами атак, указали аналитики.

СМИ раскрыли последствия удара ракетой "Орешник" по Белой Церкви

Параметры воронки от "Орешника" разрушают миф о ракете

Глубина входного отверстия составляет около 2 метров

Энергия удара одного блока равна одному "Шахеду"

После анализа места удара ракеты"Орешник" в Белой Церкви Киевской области стало известно, что ее кинетическое пробивное действие может достигать примерно 2 метров в глубину при диаметре входного отверстия около 3 метров. Такие данные существенно разрушают российский миф об "Орешнике". Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что после уже третьего применения БРСД "Орешник" без заметных результатов даже у части российского населения начали возникать сомнения относительно пропагандистских утверждений о ее "уникальности". На этом фоне российские пропагандисты вновь распространяли заявления о том, что ракета якобы оснащена вольфрамовыми кинетическими боевыми элементами, способными пробивать глубокие укрытия, из-за чего последствия на поверхности выглядят незначительными.

В то же время в Defence Express, ссылаясь на собственные источники, уточнили размеры ворон, которые оставили элементы "Орешника" в обычной почве. По их данным, средние параметры составляют примерно до 3 метров в диаметре и до 2 метров в глубину.

"Из-за энергии столкновения сами блоки уже физически не существуют из-за сверхмалой фрагментации с частичным испарением в результате энергии столкновения. Это не позволяет ответить на вопрос, действительно ли речь идет о так называемых "стержнях" или о корпусах массово-габаритных макетов зарядов. В любом случае в целом размер и глубина ворон, а также последствия поражения гаражей, соответствуют тому, что было исследовано в Днепре и Львове. То есть ни о какой новой боевой части речь также не идет", — указывается в материале.

Аналитики отмечают, что размеры ворон позволяют приблизительно оценить энергию удара, которая привела к их образованию. Точные расчеты и моделирование еще впереди, однако ориентировочно речь идет о диапазоне около 220–400 МДж.

Такая энергия столкновения условно соответствует взрыву примерно 52–95 кг в тротиловом эквиваленте, хотя это сравнение является довольно приблизительным из-за различной природы высвобождения энергии при кинетическом ударе и химическом взрыве. Кроме того, в отличие от взрыва боевой части, который образует первичные и вторичные осколки, при кинетическом поражении их практически не возникает.

"Но в целом это вполне позволяет оценить последствия такого удара, который содержит 36 блоков и условно является эквивалентом удара 36 "Шахедов" с усиленной боевой частью. Хотя характер поражения в обоих случаях принципиально различен, поскольку боевая часть "Шахеда" обладает фугасным и осколочным эффектом. В то же время разница заключается в том, что за год в РФ планируют собрать в 2026 году пять БРСД "Орешник" в темпе одна ракета за 2–2,5 месяца. А вот для производства 36 "Шахедов" врагу необходимо, ориентировочно, 8 часов", — подытожили они.

Какова цель удара "Орешником" по Белой Церкви — мнение эксперта

Как писал Главред, авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии 24 каналу выразил сомнение относительно точности отдельных ударов, отметив, что непонятно, было ли намерение атаковать Белую Церковь или ракета просто отклонилась от цели. Он заметил, что поражение гаражей вряд ли можно считать ударом по объекту, который мог бы существенно повлиять на ход войны.

Эксперт также обратил внимание на характер разрушений после атаки. По его мнению, применение такого количества баллистического вооружения должно было бы привести к гораздо более масштабным последствиям, хотя нанесенный ущерб, в частности в Киеве, и без того значителен.

"У этой атаки могла бы быть логика, если бы в действиях врага прослеживалась определенная последовательность. Когда произошло попадание возле метро "Лукьяновская", то понятно, что россияне пытались попасть по заводу "Артем". Но другие удары не укладываются в логику", – указал он.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что российские оккупанты осуществили запуск ракеты "Орешник" по Белецерковщине с полигона Капустин Яр, подчеркнув, что ракета распалась в воздухе на несколько боевых блоков, которые упали в районе города. Видеозаписи демонстрируют падение шести кассет с суббоеприпасами, однако точное место попадания пока не установлено. Такие данные свидетельствуют о серьезности попыток России запугать украинцев и международное сообщество.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар "Орешником" по Белой Церкви. Глава государства подчеркнул важность поддержки Украины мировым сообществом и призвал к активным действиям для защиты мира и безопасности.

Как ранее сообщал Главред, после российского удара в Белой Церкви возник пожар в гаражном кооперативе, где сгорели три гаража, сообщили в ГСЧС. Министерство обороны РФ заявило об ударе возмездия по военным целям.

Об источнике: Defense Express Defense Express — украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор — Сергей Згурец.

