Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

Из-за бедности украинцы едят хлеба и картошки выше рациональной нормы, но не потребляют достаточного количества мяса, отметил экономист Олег Пендзин.

Зерно в этом году точно будет дороже, и, как следствие, во втором полугодии подорожают хлеб, крупы и не только – Пендзин

С началом лета у украинских потребителей есть основания для сдержанного оптимизма в отношении цен на продукты питания, ведь из-за традиционного сезонного фактора увеличится предложение овощей, фруктов, яиц и молока. К тому же в Украине сейчас почти нет длительных отключений света, то есть влияние этого фактора, который толкал цены вверх, сейчас минимизировалось, если не исчезло вовсе.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал Главреду, что в Украине будет происходить с ценами на продукты летом, стоит ли ожидать подешевения молока, яиц и овощей, насколько подорожает хлеб, а также как бедность меняет рацион украинцев.

Какие факторы с началом лета будут способствовать снижению цен на продукты, а какие, наоборот, будут заставлять их расти? Есть ли основания для оптимизма, то есть можно ли ожидать, что определенные группы товаров с наступлением лета подешевеют?

Дешеветь будет все сезонное. Лето традиционно является дефляционным периодом. Поэтому в первую очередь можно ожидать снижения цен на овощи. Все, что выращено на открытом грунте и на нашей территории, будет дешевле однозначно.

Автоматически будет дешеветь молоко и мясо, поскольку животные начинают пастись на открытых пастбищах, то есть кормовая база становится дешевле.

Однако следует отметить, что зерновую группу мы сейчас доедаем и ждем урожая 2026 года. По оценкам Министерства экономики, в этом году мы соберем почти такой же урожай, как и в прошлом году – на 1% меньше. Но! Прямая себестоимость обработки гектара в этом году выросла на 30%, поскольку подорожали горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения. Все это станет драйвером роста цен на продукты питания во втором полугодии этого года. В первую очередь это коснется круп.

Если дорожают зерновые, дорожает и кормовая база, а, как следствие, дорожают молоко и мясо.

А каким будет урожай овощей, зависит от погоды. Сейчас сложно это спрогнозировать. Если в этом году мы посадили и засеяли столько же, как и в прошлом году, то, вероятно, цены на картофель и другие овощи можно будет удержать. Но зерновая группа точно будет дороже, и, как следствие, подорожают хлеб, крупы, мясо и молоко.

Насколько снизятся цены на овощи "борщевого набора", а также на огурцы и помидоры с наступлением лета по сравнению с весенними показателями?

Это невозможно спрогнозировать, поскольку мы не можем предсказать, какой будет погода в течение лета: какими будут температуры, будут ли идти дожди или наступит засуха. Все зависит от погодных условий: чем лучше они будут, тем быстрее созреют овощи. Чем быстрее они созреют, тем больше будет предложение на рынке, тем ниже будет цена. Такие вещи предсказать невозможно.

Если будет жара с дождями, как сейчас, мы гораздо быстрее получим овощи с открытого грунта, с собственной территории, в том числе и молодой картофель. Это приведет к стремительному снижению цен в июне.

Что, по вашим оценкам, будет с ценами на фрукты и ягоды? Ведь звучали разные прогнозы: и о том, что из-за холодной весны абрикосы, персики, черешня будут дороже на 80%, чем в прошлом году, и о том, что клубника будет дешевле. Кому верить?

Никому не верьте. Нужно смотреть на факты.

Действительно, в апреле были заморозки, из-за чего цвет и завязь абрикосов осыпались. Урожая черешни тоже не будет, потому что она цвела тогда же, когда и абрикосы. Яблоки цвели чуть позже, когда морозы прошли, поэтому с ними ситуация должна быть лучше.

А что касается цен, то дело не только в предложении, но и в платежеспособном спросе населения. Например, я в прошлом году абрикосов практически не употреблял, и ничего, выжил. Другими словами, люди будут покупать абрикосы исключительно тогда, когда им это будет по карману. Бесспорно, в Украину активно поступит импорт фруктов, именно он будет представлен на украинском рынке.

Что будет с ценами на социально важные товары (хлеб, крупы, масло)? Есть ли предпосылки для их удешевления именно летом?

Независимо от того, какой будет ситуация с урожаем, цены на социально важные товары не будут расти существенно. Например, за год хлеб подорожал на 14%, то есть ежемесячно он дорожал чуть больше чем на 1%. И в дальнейшем хлеб будет дорожать примерно такими же темпами, то есть на 1-1,5% ежемесячно. Производители хлеба действуют очень осторожно, потому что знают, как реагирует власть, если стремительно растет цена на хлеб. С этим никто шутить не будет.

То же самое будет и с крупами: цена будет расти, но существенных скачков не будет.

Куда производители денут избыток себестоимости? Все очень просто: на крупных хлебозаводах производят не только хлеб, но и торты, пирожные, печенье, премиальную выпечку. Именно на цены на эту продукцию все и пойдет, поэтому торты сильно подорожают – примерно на 30%.

А хлеб массовых сортов подорожает не более чем на 1-1,5% в месяц.

Как изменятся цены на молоко и молочные продукты?

Сейчас молоко (сырье) подешевело из-за того, что скот больше пасется на открытых пастбищах. К тому же увеличилось предложение молока (сырья). Поэтому цены на молоко и молочные продукты должны остаться плюс-минус на том же уровне, что и сейчас.

Сегодня молоко у домохозяйств закупается по 8 гривен за литр. А сколько при этом стоит литр молока в магазине! Разница, мягко говоря, ощутимая, и оседает она у переработчика. Эта разница – в бутылке, маркетинговой политике и т. д. А непосредственный товаропроизводитель (тот, кто производит молоко) едва сводит концы с концами.

Учитывая, что предложение с началом лета увеличивается, можно ли ожидать, что цена на яйца хотя бы сохранится на нынешнем уровне?

94% яиц, которые мы едим, производят птицефабрики. А 70% себестоимости яйца – это комбикорм. Поэтому если будет дорожать кукуруза, будут дорожать и яйца. Урожай кукурузы собирается в ноябре, поэтому сейчас доедаются остатки.

Как изменятся цены на мясо, которое у нас и так далеко не каждый может себе позволить?

Курицу тоже производят птицефабрики, поэтому там аналогичная ситуация с яйцами. 93-94% курицы, которую мы потребляем, производят птицефабрики.

38-39% свинины, которую мы едим, производят домохозяйства населения. А сейчас в селе единицы держат свиней. Поэтому предложение свинины сократится. Но и украинцы стали беднее, поэтому меньше покупают свинину.

С говядиной вообще проблема, мы ее недоедаем, потому что она слишком дорогая. Украинцы сейчас "сидят" на курице, потому что она относительно дешевая.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Украина вошла в топ-15 стран с самым быстрым ростом цен на продукты, и у нас ожидаются одни из самых высоких темпов роста цен на продукты питания – продовольственная инфляция может составить 9,2% в годовом исчислении. Этот прогноз появился еще в начале марта, однако за это время и НБУ ухудшил прогноз инфляции – теперь ожидается, что она составит 9,4% ближе к концу года. Как вы думаете, прогноз о том, что в Украине до конца года продукты подскочат в цене на 9% – это реалистичный прогноз или оптимистичный?

Я даже не хочу это обсуждать, потому что ФАО, составляя свой прогноз, исключила весь перечень стран, у которых фантастические проблемы с продовольствием. В частности, там не учли половину Африки, половину Латинской Америки и т. д. Поищите в Google динамику цен на продовольствие в африканских странах и даже в Венесуэле. Венесуэлы в списке анализируемых стран нет, а там индекс роста цен на продовольствие составляет 250% в год. Однако ФАО ухватилась за Украину с ее 9-процентной инфляцией, отнеся ее к 15 странам с якобы самыми высокими темпами продовольственной инфляции.

Это не прогноз, а какой-то кошмар! Половину стран мира, где царит огромный голод, даже не учли, а там цены на продовольствие растут на 200–300% в год.

В общем, 9% роста цен на продовольствие – это не так существенно. Например, в США цена на рождественскую индейку выросла за год на 12%, но почему-то Штатов нет в этом списке.

Как, по вашим наблюдениям, меняется структура потребления украинцев? От каких продуктов люди отказываются все больше, потому что эти товары становятся не по карману?

Чем беднее мы становимся, тем больше мы едим хлеба и картофеля, а чем богаче – тем больше мяса и молочных продуктов. Мы с вами едим хлеб и картофель на 10% больше рациональных норм.

90 кг мяса на душу населения – рациональная норма. До войны мы ели 74 кг в год, а сейчас – 68 кг. С молочными продуктами ситуация примерно такая же.

Стоит ли, по вашему мнению, украинцам в ожидании осенне-зимнего подорожания делать продуктовые запасы летом (консервировать, замораживать и т. д.), учитывая, что цены все равно "кусаются", особенно на фрукты?

Украинцы и так делают запасы, чтобы прокормиться зимой, но консервируют исключительно максимально доступное: огурцы, кабачки и т. п. Еще делают квашеную капусту.

А варенье или компоты при таких ценах на фрукты и ягоды просто не по карману. Например, варенье из малины в лучшем случае закрывают маленькую баночку, просто чтобы лечиться. Так же уже давно почти никто не варит варенье из абрикосов. Потому что собственного урожая уже несколько лет нет, а импортные слишком дорогие.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин – экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

