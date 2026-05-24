Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Цены упали ниже 200 гривен: в Украине стремительно дешевеет популярная ягода

Руслана Заклинская
24 мая 2026, 16:52
google news Подпишитесь
на нас в Google
Несмотря на снижение цен, ягода на 32% дороже, чем в прошлом году в этот период.
Цены упали ниже 200 гривен: в Украине стремительно дешевеет популярная ягода
Цены на клубнику в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео instagram.com/stolychnyi, УНИАН

Главное:

  • Клубника подешевела примерно на 14%
  • Причина — резкий рост предложения и низкий спрос
  • Оптовые цены снизились с 200–260 до 170–230 грн/кг

В Украине на этой неделе начали снижаться цены на клубнику. Ягода подешевела на 14%. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Основной причиной удешевления является резкое увеличение предложения ягоды из хозяйств западных областей, тогда как спрос со стороны покупателей остается сдержанным. Из-за этого производители вынуждены постепенно снижать цены на скоропортящуюся продукцию.

видео дня

Еще в конце прошлых выходных фермеры продавали тепличную клубнику по 200-260 грн/кг. Однако в начале недели, с началом массового сбора в южных и западных регионах, оптовые цены упали до 170-230 грн/кг, то есть примерно на 14%.

Аналитики отмечают, что пока рынок еще не достиг пика предложения, поскольку массовый сбор клубники ожидается в начале следующего месяца. Несмотря на удешевление, сейчас клубника стоит примерно на 32% дороже, чем в этот же период прошлого года.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Когда клубника подешевеет - мнение эксперта

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук заявил в комментарии "Новости.Live", что с 15 июня украинцы смогут покупать отечественную клубнику и черешню примерно по 80 гривен за килограмм. По его словам, нынешние высокие цены на ягоды объясняются тем, что сезон сбора урожая еще не начался, а на рынке преобладает импортная продукция.

Он отметил, что ситуация с черешней в этом году также будет лучше, чем в прошлом, когда весенние заморозки уничтожили значительную часть урожая. Это вызвало дефицит и резкий рост цен.

"В этом году украинские садоводы обещают большой урожай, поэтому местная черешня будет стоить почти на уровне клубники", - отметил он.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на Столичном рынке подорожала украинская клубника, тогда как импортная ягода сохраняет стабильные цены по состоянию на 21 мая. Закарпатская клубника стоила 130-150 грн/кг.

Также за последнюю неделю в Украине существенно подешевели овощи и зелень. Наибольшее снижение цен зафиксировано на молодой картофель, молодую и цветную капусту и зеленый лук, сообщают аналитики EastFruit.

Кроме того, снижается стоимость белокочанной капусты нового урожая. Ее продают по цене 34–40 грн/кг.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ягоды продукты питания цены на продукты клубника
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Макрон впервые с 2022 года позвонил Лукашенко — о чем говорили

Макрон впервые с 2022 года позвонил Лукашенко — о чем говорили

17:42Мир
Температура опустится до +3: Украину накроет сильное похолодание

Температура опустится до +3: Украину накроет сильное похолодание

16:54Синоптик
Под Москвой вспыхнул масштабный пожар: СБУ разнесла ключевую нефтестанцию ​​РФ

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар: СБУ разнесла ключевую нефтестанцию ​​РФ

15:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 39 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 39 с

Последние новости

17:52

Венгрия сделала неожиданное заявление об атаке России на Киев

17:42

Макрон впервые с 2022 года позвонил Лукашенко — о чем говорили

17:31

Зачем на рукавах пиджака пуговицы: практическая причина, пришедшая от врачей

17:08

Что носить в офис летом 2026: 5 трендовых блузок и рубашек для деловых луковВидео

17:08

Крыжовник согнется от плодов: что нужно подсыпать под кустВидео

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
16:54

Температура опустится до +3: Украину накроет сильное похолодание

16:52

Цены упали ниже 200 гривен: в Украине стремительно дешевеет популярная ягода

16:16

Гарантированно спасет лук от стрелкования: чем достаточно посыпать междурядья

16:11

Дело не в дефиците краски: почему в СССР было так мало черных автомобилей

Реклама
16:05

"Не может ходить": истощенная Онопко появилась в Каннах с помощью россиянкиВидео

15:36

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар: СБУ разнесла ключевую нефтестанцию ​​РФ

15:19

РФ атакует вторые сутки подряд: в ГСЧС показали последствия удара по ПолтавщинеФото

15:17

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

14:56

Любовный гороскоп с 25 по 31 мая: Овнам — страсть, а Тельцам — спокойствие

14:49

Результат боя Усик Верховен хотят отменить: Александр уже нашел 2 новых соперниковВидео

14:16

"Ссоримся": Гросу после родов решилась на откровения о браке

13:53

Огурцы начнут давать огромный урожай: что нужно сделать как можно скорее

13:47

Финансовый гороскоп на неделю: Львам — новый бюджет, Девам — баланс в расходах

13:27

Разбитое сердце: София Ротару прервала молчание после удара РФ по Киеву

13:22

На радость украинцев: что будет с курсом доллара и евро до конца мая

Реклама
12:59

Нужно всего одно средство: как очистить стиральную машину от грязи

12:53

Таро-гороскоп на неделю: Овнам — успех в делах, а Козерогам — лишние переживания

12:32

Китайский гороскоп на завтра, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

12:26

Никакие не "орел и решка": как правильно назвать стороны монеты на украинском

12:03

"Все объекты поражены": после удара "Орешника" в Белой Церкви горели три гаража

11:53

Почти 700 вражеских целей: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

11:51

Гороскоп на неделю: Овнам — успех в работе, а Тельцам — прибыль и повышение

11:13

"Саня, не играй": роскошная жена Усика эмоционально поддержала боксера во время бояВидео

10:44

Почему нельзя рассказывать сны до полудня — народные приметы

10:34

"Реально неадекваты": Зеленский прокомментировал удар "Орешником" по Белой Церкви

10:32

Действительно ли РФ ударила "Орешником" по Белой Церкви: в Воздушных силах ответили

10:18

Украинские дроны нанесли мощный удар по российской нефтеперекачивающей станции

10:17

"Не прощу этот крик детей": украинские звезды пострадали от атаки РФ на КиевВидео

09:53

Стоит ли ожидать скачка курса валют в июне: эксперт рассказал, что будет с долларом и евро

09:37

Идеальная бюджетная закуска из кабачка: рецепт очень простой и быстрый

09:27

Гороскоп на завтра, 25 мая: Стрельцам — обида, Львам — перемены

09:16

В Германии "перерисовали" карту Украины и поделили ее на новые части: почему и когдаВидео

08:49

ВСУ нанесли удар по объектам противника на ВОТ: в Луганске масштабно горит нефтебазаВидео

08:37

РФ запустила "Орешник" по Киевщине и ударила по многоэтажке в ЧеркассахФото

08:10

Ядерные учения в Беларуси стали важным сигналом для двух стран: Денисенко назвал причинумнение

Реклама
07:38

Киев в огне после атаки РФ: разрушения по всей столице, есть пострадавшие и жертваФото

05:10

Сбудутся все заветные мечты: четырех знаков зодиака ждет особенный день

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 39 с

03:41

Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

02:57

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

02:30

Как выбрать цвет забора для дома: дизайнеры назвали худшие оттенки

02:14

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

01:20

Женщина увидела ад и рассказала о загробной жизни: леденящие подробности

23 мая, суббота
23:59

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

23:05

РФ цинично ударила ракетой по Одесщине: много раненых, среди них - дети

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять