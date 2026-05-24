Цены упали ниже 200 гривен: в Украине стремительно дешевеет популярная ягода

Несмотря на снижение цен, ягода на 32% дороже, чем в прошлом году в этот период.

Цены на клубнику в Украине

Главное:

Клубника подешевела примерно на 14%

Причина — резкий рост предложения и низкий спрос

Оптовые цены снизились с 200–260 до 170–230 грн/кг

В Украине на этой неделе начали снижаться цены на клубнику. Ягода подешевела на 14%. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Основной причиной удешевления является резкое увеличение предложения ягоды из хозяйств западных областей, тогда как спрос со стороны покупателей остается сдержанным. Из-за этого производители вынуждены постепенно снижать цены на скоропортящуюся продукцию.

Еще в конце прошлых выходных фермеры продавали тепличную клубнику по 200-260 грн/кг. Однако в начале недели, с началом массового сбора в южных и западных регионах, оптовые цены упали до 170-230 грн/кг, то есть примерно на 14%.

Аналитики отмечают, что пока рынок еще не достиг пика предложения, поскольку массовый сбор клубники ожидается в начале следующего месяца. Несмотря на удешевление, сейчас клубника стоит примерно на 32% дороже, чем в этот же период прошлого года.

Когда клубника подешевеет - мнение эксперта

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук заявил в комментарии "Новости.Live", что с 15 июня украинцы смогут покупать отечественную клубнику и черешню примерно по 80 гривен за килограмм. По его словам, нынешние высокие цены на ягоды объясняются тем, что сезон сбора урожая еще не начался, а на рынке преобладает импортная продукция.

Он отметил, что ситуация с черешней в этом году также будет лучше, чем в прошлом, когда весенние заморозки уничтожили значительную часть урожая. Это вызвало дефицит и резкий рост цен.

"В этом году украинские садоводы обещают большой урожай, поэтому местная черешня будет стоить почти на уровне клубники", - отметил он.

Как сообщал Главред, на Столичном рынке подорожала украинская клубника, тогда как импортная ягода сохраняет стабильные цены по состоянию на 21 мая. Закарпатская клубника стоила 130-150 грн/кг.

Также за последнюю неделю в Украине существенно подешевели овощи и зелень. Наибольшее снижение цен зафиксировано на молодой картофель, молодую и цветную капусту и зеленый лук, сообщают аналитики EastFruit.

Кроме того, снижается стоимость белокочанной капусты нового урожая. Ее продают по цене 34–40 грн/кг.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

