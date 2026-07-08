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"Мы дискутировали": Навроцкий назвал встречу с Зеленским конструктивной

Виталий Кирсанов
8 июля 2026, 21:20
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Навроцкий назвал встречу с Зеленским конструктивной, несмотря на разногласия по историческим вопросам.
Навроцкий назвал встречу с Зеленским конструктивной
Навроцкий назвал встречу с Зеленским конструктивной / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

  • Встреча Навроцкого и Зеленского продолжалась около часа
  • Польша и Украина воспринимают Россию как основную опасность
  • Зеленский добавил, что стороны договорились продолжить диалог

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским прошли в конструктивной атмосфере, хотя сторонам не удалось достичь взаимопонимания по всем спорным вопросам. Брифинг транслировался на странице канцелярии польского главы государства в соцсети X.

По словам Навроцкого, встреча с украинским президентом продолжалась около часа и стала важным шагом для поддержания открытого диалога между двумя соседними государствами.

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"Я пришел к вам прямо со встречи с президентом Владимиром Зеленским. Эта встреча была продолжительной, мы дискутировали примерно час… Думаю, это хорошая традиция и это необходимо в отношениях между соседями", - отметил глава польского государства.

Навроцкий напомнил, что в последнее время отношения между Варшавой и Киевом сопровождались повышенной напряженностью. При этом он подчеркнул, что обе страны сохраняют единую позицию относительно главной угрозы безопасности.

По его словам, Польша и Украина одинаково воспринимают Россию как основную опасность, однако исторические вопросы остаются предметом разногласий. Президент Польши отметил, что стороны не рассчитывали решить их в ходе одной встречи.

"Нам не удалось на этой встрече решить исторические вопросы. Хотя мы и не начинали встречу с надеждой, что все вопросы удастся решить", - отметил он.

Отдельно Навроцкий заявил, что для Польши темы, связанные с Украинской повстанческой армией (УПА), не являются предметом компромиссов. Он подчеркнул, что отношение польского общества к событиям Волынской трагедии остается неизменным и Варшава ожидает понимания своей позиции со стороны Киева.

Польский лидер также высказал мнение, что использование символики, связанной с УПА, может осложнять европейскую интеграцию Украины, поскольку вызывает негативную реакцию в польском обществе.

Вместе с тем Навроцкий подчеркнул, что существующие исторические разногласия не должны препятствовать сотрудничеству двух государств по вопросам общей безопасности.

"Именно так я понимаю зрелую дипломатию: нерешенные вопросы не должны преграждать путь для диалога по вопросам, которые нас сближают", - сказал президент Польши.

При этом он отказался раскрывать детали позиции Владимира Зеленского во время переговоров, отметив, что этот вопрос следует адресовать украинскому президенту.

В свою очередь, Зеленский тоже прокомментировал встречу с Навроцким.

"Встретился с президентом Польши Каролем Навроцким. Это был важный и нужный разговор, мы беседовали более часа", – написал Зеленский.

По его словам, главной темой обсуждения стала необходимость сохранения единства и взаимопонимания между Украиной и Польшей на фоне общих вызовов.

"У нас одна общая угроза: это Россия. И очень важно сохранять взаимопонимание, поддержку и действовать сообща. Нашим странам нужны только прочные отношения", – отметил президент.

Зеленский добавил, что стороны договорились продолжить диалог.

Каковы причины скандала с Польшей - объяснение эксперта

Историк и бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович прокомментировал рост антиукраинских настроений в польской политике. По его словам, нынешняя ситуация является следствием длительного процесса, в ходе которого польские политики формировали соответствующие нарративы в обществе.

"Потому что на протяжении около 20 лет польские политики насыщали польское общество антиукраинскими нарративами, сформированными вокруг мифической концепции о геноциде, организованном украинскими националистами. И сейчас они с удовольствием пожинают плоды этой антиукраинской истерии, которая дает им возможность получать политические дивиденды", - подчеркнул он в интервью "Главред".

В то же время Вятрович отметил, что изменить ситуацию с украинской стороны невозможно, поскольку она зависит от внутренних процессов в Польше. По его мнению, положительное влияние могут оказать лишь инициативы польского общества, в частности совместные заявления религиозных институтов и другие диалоги между церквями и общественными кругами.

Отношения между Украиной и Польшей - новости по теме

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказался о перспективах украинско-польского сотрудничества. Он подчеркнул, что экономические выгоды Польши от войны в Украине существенно влияют на дальнейший характер двусторонних отношений между государствами. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время эфира национального телемарафона заявил о намерении Киева зеркально реагировать на недружественные шаги партнеров. По его словам, зеркальные меры во внешней политике помогут защитить национальные интересы Украины в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал "Главред", президент Польши Кароль Навроцкий выразил свою позицию по поводу лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Президент Польши обратил внимание на сложные обстоятельства лишения Зеленского высшей награды и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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О персоне: Кароль Навроцкий

Кароль Тадеуш Навроцкий (польск. Karol Tadeusz Nawrocki; род. 3 марта 1983) - новоизбранный президент Польши, польский историк, общественный и политический деятель и деятель местного самоуправления. С 2021 года возглавляет Институт национальной памяти.

Он считает себя "гражданским кандидатом", который положит конец "польско-польской войне". Заявил, что готов поддержать "любое польское правительство, которое требует эксгумации польских жертв на Волыни", а вопрос истории и социальной ответственности называет своими "разграничительными линиями".

Осуждает попытки преуменьшить последствия Волынской трагедии для улучшения польско-украинских отношений. Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО или Евросоюзе, пока страна не признает ответственности за геноцид поляков на Волыни. Некоторые СМИ характеризуют его позицию как антиукраинскую.

Поддерживает завершение российско-украинской войны мирным соглашением, но утверждает, что вопрос территориальных уступок должно решать европейское сообщество, а также сама Украина. Также решительно выступает против России, утверждая, что она "является империалистической по своей основе, независимо от того, это белый террор, красный террор или современный террор", сообщает Википедия.

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