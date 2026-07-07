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Пик обострения отношений между Польшей и Украиной ещё впереди: Буданов назвал дату

Дарья Пшеничник
7 июля 2026, 10:36
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Глава Офиса президента заявил, что Украина не пойдет на уступки под давлением ни одного из партнеров.
Пик обострения отношений между Польшей и Украиной ещё впереди: Буданов назвал дату
Польша готовит эскалацию к годовщине Волынской трагедии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из новости:

  • Пик конфликта с Польшей ожидается 11 июля
  • Буданов подчеркнул недопустимость ультиматумов
  • В случае провокаций Киев будет реагировать

Самая острая фаза напряженности в отношениях с Польшей еще впереди и может наступить уже на этой неделе - 11 июля исполняется годовщина Волынской трагедии. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

По словам Буданова, у него есть данные о подготовке Варшавой ряда мероприятий именно к этой дате. Он не скрывает сдержанного скепсиса относительно их целесообразности.

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"Он (пик напряжения) точно будет впереди. 11 июля будет годовщина Волынской трагедии. Судя по той информации, которой я располагаю, они готовят целый ряд, на мой взгляд, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится", - сказал Буданов.

Позиция в отношении ультиматумов

Вопрос о возможном давлении со стороны Варшавы Буданов связал с более широким принципом, которого придерживается Киев в общении с любыми внешними игроками. Здесь глава Офиса президента провел прямую параллель с опытом противостояния гораздо более сильному противнику.

"Украина не примет ультиматумов ни от кого в этом мире. Последний, кто пытался поставить нам ультиматум, - это Российская Федерация. Без обид в адрес Польши, но она немного сильнее, чем Польша... Так почему же кто-то думает, что мы примем что-то другое от другой стороны? С нами не стоит разговаривать с помощью ультиматумов", - подчеркнул он.

Два сценария развития событий

Буданов также обозначил, чем обычно заканчивается пик любого противостояния. По его словам, в случае недружественных шагов со стороны Варшавы реакция с украинской стороны точно последует, "молча сидеть никто не будет".

Он добавил, что пик эскалации всегда имеет два пути развития - либо неизбежная катастрофа, либо последующая разрядка. В то же время глава Офиса президента выразил надежду, что в ситуации с Польшей в конечном итоге произойдет деэскалация.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Каковы причины скандала с Польшей - объяснение эксперта

Историк и бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович прокомментировал рост антиукраинских настроений в польской политике. По его словам, нынешняя ситуация является следствием длительного процесса, в ходе которого польские политики формировали соответствующие нарративы в обществе.

"Потому что на протяжении около 20 лет польские политики насыщали польское общество антиукраинскими нарративами, сформированными вокруг мифической концепции о геноциде, организованном украинскими националистами. И сейчас они с удовольствием пожинают плоды этой антиукраинской истерии, которая дает им возможность получать политические дивиденды", - подчеркнул он в интервью "Главред".

В то же время Вятрович отметил, что изменить ситуацию с украинской стороны невозможно, поскольку она зависит от внутренних процессов в Польше. По его мнению, положительное влияние могут оказать лишь инициативы польского общества, в частности совместные заявления религиозных институтов и другие диалоги между церквями и общественными кругами.

Отношения между Украиной и Польшей - новости по теме

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказался о перспективах украинско-польского сотрудничества. Он подчеркнул, что экономические выгоды Польши от войны в Украине существенно влияют на дальнейший характер двусторонних отношений между государствами. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время эфира национального телемарафона заявил о намерении Киева зеркально реагировать на недружественные шаги партнеров. По его словам, зеркальные меры во внешней политике помогут защитить национальные интересы Украины в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал "Главред", президент Польши Кароль Навроцкий выразил свою позицию по поводу лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Президент Польши обратил внимание на сложные обстоятельства лишения Зеленского высшей награды и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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О личности: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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