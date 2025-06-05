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Польша установила День памяти жертв Волынской трагедии: реакция МИД Украины

Анна Косик
5 июня 2025, 15:47обновлено 5 июня, 16:37
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В Украине предупредили Польшу о возможных негативных последствиях такого решения.
Украина и Польша, МИД Украины
Реакция Украины на установление Польшей Дня памяти жертв Волынской трагедии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что заявили в МИД Украины:

  • Польша объявила 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии
  • Одностороннее решение Польши не способствует примирению

Сейм Польши установил 11 июля День памяти жертв так называемого "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики". В МИД Украины отреагировали на это решение.

Украина расценивает этот шаг Польши как идущий вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей. В украинском министерстве предупредили, что такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны.

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"Украина последовательно выступает за научное, беспристрастное изучение сложных страниц общей истории. Мы убеждены, что путь к настоящему примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через политические односторонние оценки", - говорится в сообщении.

Поэтому МИД Украины призвал польскую сторону воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях и подорвать достижения, полученные конструктивным диалогом и сотрудничеством между Украиной и Польшей.

"Несмотря на предвзятость и политический контекст постановления Сейма Республики Польша, продолжаем идти путем проведения поисково-эксгумационных работ на территории Украины и Польши соответственно. Уже имеем на этом пути практические результаты, которые должны иметь развитие и в будущем", - добавили в ведомстве.

Споры Польши и Украины относительно Волынской трагедии - что известно

Напомним, Главред писал, что бывший президент Польши Анджей Дуда призвал к спокойному и конструктивному решению исторических противоречий между Киевом и Варшавой, в частности относительно событий на Волыни.

Ранее стало известно, что Украина дала согласие на эксгумацию останков поляков в селе Пужники на Тернопольщине, которое полностью уничтожили вместе с его жителями в 1945 году.

Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Польша может себе позволить выдвигать определенные требования Киеву, в частности относительно Волынской трагедии, в контексте вступления Украины в ЕС.

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Что такое МИД Украины?

Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

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