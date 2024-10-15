Вступление в ЕС – не жизненно важно: Варшава ставит Киеву условие евроинтеграции

Владислав Косиняк-Камыш заявил об условии относительно Волынской трагедии, в контексте вступления Украины в ЕС

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Владислав Косиняк-Камыш сделал заявление по поводу перспектив евроинтеграции Украины / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook/kosiniakkamysz

Вступление Украины в Европейский Союз не является жизненно важным вопросом, поэтому Польша может себе позволить выдвигать определенные требования Киеву, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его мнению, этико-историческое условие относительно Волынской трагедии, в контексте вступления Украины в ЕС, является наиболее честным подходом, пишет Interia.

"Мы не ставим этот вопрос как условие гуманитарной или военной поддержки. Мы помогали и помогаем безоговорочно там, где на кону жизни людей и где, как мы считаем, мы можем способствовать тому, чтобы Россия проиграла войну", - сказал польский политик.

Вместе с тем он подчеркнул, что вступление в ЕС — это возможность для развития Украины и поднятия ее экономики, поэтому он считает приемлемым, в дополнение к условиям, которые выдвигает ЕС, выдвинуть "историческое условие" по поводу Волыни. Также польский министр обороны уточнил, что получил в этом вопросе поддержку правительства, в том числе премьера Дональда Туска.

Вступление Украины в Европейский Союз Отношения Украина-ЕС-это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия. ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками Конфедерации, в которое входят 27 европейских государств. 24 февраля 2022 началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

"Четкая и сильная позиция всего правительства в этом вопросе, включая огромную приверженность премьер-министра, заставляет украинскую сторону подавать сигналы, что она начнет эксгумации с 2025 года", - говорит он.

Кроме того, он также считает, что вопрос эксгумаций не является частным вопросом польских семей, а его нужно рассматривать как действия украинского государства относительно польского государства, поэтому получение разрешений на эксгумации семьями не соответствует ожиданиям польского правительства.

"Это должны быть межгосударственные отношения с привлечением государственных институтов с обеих сторон. Эксгумации происходят на двусторонней основе между государствами. Мы не примем ситуацию, когда именно семьи будут требовать эксгумации своих близких, потому что часть семей есть, а часть исчезла, потому что все они были убиты. Почтение памяти, с другой стороны, принадлежит всем", – добавил Косиняк-Камыш.

Смотрите видео - переговоры о вступлении Украины скоро начнутся:

Ранее сообщалось, что Варшава не согласится на вступление Украины в Европейский Союз, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии. Даже если страны-члены ЕС дадут согласие на членство Украины, то его Польская крестьянская партия, входящая в правительственную коалицию, будет против.

Напомним, что в Польше поставили неожиданное условие вступления Украины в ЕС. Вроде бы реальная политика "должна поставить ультиматум", чтобы вступление Украины в Евросоюз не было возможным без решения "вопроса Волыни".

Как сообщалось ранее, экс-глава МИД Польши выступил с заявлением, что польское председательство в ЕС будет посвящено шантажу Украины. Камнем преткновения между Польшей и Украиной может стать решение по эксгумации останков жертв Волынской трагедии.

/ Инфографика: Главред

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