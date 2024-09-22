Поддержка по вступлению в ЕС: в Польше заговорили о 'требованиях' для Украины

Глава МИД Польши Сикорский не уточнил, о каких еще требованиях идет речь.

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Сикорский высказался относительно вступления Украины в ЕС / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне слухов о якобы напряженных польско-украинских отношениях заверил, что Варшава по-прежнему поддерживает евроинтеграцию Украины.

В комментарии RMF24 Сикорский настоял, что в Польше не изменилось отношение к перспективам европейского будущего Украины, однако в этой поддержке есть "свои требования".

"Мы поддерживаем Украину, но у нас, конечно, есть свои требования, как это происходит между соседями", - ответил Сикорский. видео дня

Что это за требования - не уточняется.

На вопрос, не усложнился ли диалог Варшавы с Киевом, министр иностранных дел ответил, что Украина "находится сейчас под давлением".

К слову, СМИ писали, что Польша во время своего полугодового председательства в ЕС в январе 2025 года будет настаивать на эксгумации жертв Волынской трагедии.

Польша и Украина - последние новости

Ранее министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал Крым "ключевым вопросом" в будущих переговорах России и Украины, однако он "не видит" вариантов, как обе страны смогут договориться о контроле над территорией.

Вместо этого Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН и провести там "честный" референдум.

"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", - высказался министр.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак еще раз напомнил Западу, что Крым - это Украина. До этого Банковая неоднократно заявляла, что не откажется от полуострова, сейчас оккупированного Россией.

Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

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