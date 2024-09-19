В Польше хотят "передать" Крым, но не Украине: странное предложение главы МИД

Оккупированный страной-агрессором РФ Крым имеет ключевое значение в случае, если будут обсуждаться условия мира между Украиной и Россией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Крым символически важен для России, и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма", – сказал он в ходе 20-й ежегодной встрече YES в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
Вместе с тем глава польского внешнеполитического ведомства не исключает, что Крым может быть передан под мандат ООН и там возможно проведение нового референдума.
"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и все такое… И мы могли бы отложить это на 20 лет", – отметил он.
При этом Сикорский убежден в том, что большой ошибкой Запада, в том числе американцев, была рекомендация не воевать за Крым в момент его захвата РФ в 2014 году.
"Если бы украинцы воевали в Крыму, пусть даже символически, он (Путин – ред.), возможно, не решился бы на Донбасс", – добавил глава МИД Польши.
Кто такой Радослав Сикорский
Польский политик, политолог и журналист.
В 2005—2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.
До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.
22 декабря 2023 года Скироский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в должности главы польского МИДа.
На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ.
Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".
"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", – заявлял глава польского МИД.
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