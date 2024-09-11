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Президент Турции издал важное заявление о возвращении Крыма Украине

Юлия Закрепа
11 сентября 2024, 14:47
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Эрдоган также подчеркнул, что крымские татары имеют право жить свободной, безопасной и мирной жизнью на своей родине.
Президент Турции издал важное заявление о возвращении Крыма Украине
Эрдоган издал заявление об освобождении Крыма / коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.

Эрдоган в своем видеообращении к участникам Крымской платформы также отметил, что аннексия Крыма, против которой выступала Турция с первого дня, еще больше усугубила страдания крымских татар, которые 80 лет назад пережили депортацию, передает издание Anadolu.

"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непоколебимой. Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права", - заявил турецкий президент.

видео дня

Он подчеркнул, что обеспечение безопасности и благосостояния крымских татар является одним из приоритетов внешней политики Турции.

Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган?

Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия.

Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

Эрдоган также отметил, что крымские татары имеют право жить свободной, безопасной и мирной жизнью на своей родине.

"Приятно, что в июне после почти трехлетнего плена освободили заместителя председателя Национальной ассамблеи крымских татар Наримана Джеляла. Мы надеемся на скорейшее освобождение всех крымских татар, в том числе братьев Асана и Азиза Ахтемовых", - сказал Эрдоган.

Он выразил надежду, что война в Украине завершится справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Украина не откажется от Крыма. Во время своей вступительной речи он напомнил о преступлениях коммунистического режима в Крыму - геноциде крымскотатарского народа, в частности его депортации.

В ГУР сделали заявление о планах в отношении Крыма и Крымского моста. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что у ВСУ есть план по освобождению Крымского полуострова и уничтожению Крымского моста. Однако детали раскрываться не будут.

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