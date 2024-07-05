Эрдоган заявил, что Путин миротворец, а западные лидеры провоцируют войну

Президент Турции Реджеп Эрдоган в своем заявлении высказался о том, что ряд европейских лидеров провоцирует начало Третьей мировой войны. В свою очередь лидер Турции подчеркнул, что Путин хочет мира. Об этом пишет издание Anadolu.
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"В последних заявлениях Путин выступает за мир. Я хочу верить, что напряженность будет снижена и будет создана основа, почва для мира. Мы готовы внести свой вклад в создание и защиту этой почвы, как мы это делали до сих пор", - сказал президент Турции.видео дня
Также он отметил, что сейчас в мире очень много торговцев оружием и процветает черный рынок вооружения. Основными покупателями таких товаров Эрдоган назвал западные страны.
Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган?
Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия.
Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.
Напомним, во время 24-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества Эрдоган встретился с председателем Китая Си Цзиньпином. Они обсудили улучшение отношения между странами, войну в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАС.
Роль Эрдогана в мировой политике
Напомним, ранее сообщалось, что Лидер Турции Эрдоган считает, что Европейский союз должен отказаться от ошибки уже сейчас. Ошибкой он назвал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Также президент Турции призвал нескольких лидеров "Большой двадцатки" удовлетворить некоторые требования страны-агрессора России и попытаться восстановить соглашение, которое позволило осуществлять поставки украинского зерна и снизило мировые цены на продовольствие.
Ранее Эрдоган неоднократно встречался с Путиным и обсуждал различные вопросы, в том числе зерновые соглашения и войну в Украине.
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