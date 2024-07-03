Эрдоган предложил Путину "заложить основу": хочет прекратить огонь в Украине

Турция настаивает на том, что Украина и Россия должны прекратить огонь и лишь потом садиться за стол переговоров. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов лично "заложить основу для соглашения о прекращении огня" между Украиной и РФ, сообщает ВВС.
О своем намерении Эрдоган заявил российскому диктатору Владимиру Путину в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.
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Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.
Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь делает вид своей заинтересованности в диалоге. Российский диктатор Владимир Путин пытается убедить Запад заблаговременно пойти на уступки, нарушающие суверенитет Украины.
Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких признаков того, что Путин намерен прекратить войну против Украины. Наоборот, наблюдается активизация действий российских оккупантов.
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