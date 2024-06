Аналитики Института изучения войны сообщили, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь делает вид своей заинтересованности в диалоге. Российский диктатор Владимир Путин пытается убедить Запад заблаговременно пойти на уступки, нарушающие суверенитет Украины.

В отчете отчете ISW проанализировали, что во время выступления в Министерстве иностранных дел РФ в пятницу, 14 июня, Путин изложил свои бескомпромиссные требования о капитуляции Украины как предпосылки для "мирных" переговоров. В частности, диктатор требует от Киева признать незаконную аннексию Россией оккупированных и неподконтрольных Украине территорий на востоке и юге.

В ISW также напомнили слова диктатора о том, что Россия готова согласиться на прекращение огня и мирные переговоры. Взамен Киев должен полностью вывести войска из ныне подконтрольных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Москва незаконно объявила аннексированными в сентябре 2022 года. Также, по требованию диктатора, Украина должна официально отказаться от вступления в НАТО.

Аналитики Института также напомнили неубедительное заявление Путина о том, что российские войска "немедленно" обеспечат соблюдение режима прекращения огня и гарантируют "беспрепятственный и безопасный" вывод украинских войск из четырех областей.

В ISW напомнили, что Путин также повторил свои предыдущие условия "мира", а именно, что Украина должна согласиться на полную демилитаризацию и "денацификацию" (свержение нынешнего украинского правительства и замену его пророссийскими марионетками) и отказаться от своих стремлений присоединиться к любым внешним блокам безопасности. Он также заявил, что для любого мирного формата без участия России "невозможно" решить войну в Украине, и что политика Запада и Украины, направленная против переговоров с Россией, является "идиотской".

Аналитики Института изучения войны отметили, что такие требования Путина продолжают отражать его давние ультиматумы, которые основываются на предположениях, отрицающих существование независимой и суверенной Украины.

"Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь имитирует свою заинтересованность в переговорах в рамках более широкой информационной кампании, направленной на то, чтобы убедить Запад пойти на упреждающие уступки, которые нарушают суверенитет Украины", - говорится в отчете ISW.

Предложение российского диктатора создать альтернативную евразийскую и мировую систему безопасности при поддержке Китая, в Институте изучения войны назвали подрывом НАТО. В отчете это объяснение Путина назвали "достаточно расплывчатым", но признали таким, что согласуется с его долгосрочной стратегической целью распада западного единства, роспуска Альянса изнутри и разрушения нынешнего мирового порядка.

В общем, аналитики Института изучения войны назвали речь Путина направленной на введение в заблуждение международного сообщества и подрыв участия стран в Саммите мира в Швейцарии.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.