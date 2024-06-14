Расслабляться еще рано: эксперт сказал, применит ли Путин ядерное оружие

У Путина уже неоднократно была возможность использовать ядерное оружие, в частности, в 2022 году, говорит Михаил Гончар.

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У Путина уже неоднократно была возможность использовать ядерное оружие / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Кремль убедился, что ядерное оружие работает эффективно без его применения - путем ядерного шантажа и угроз. Поэтому, вероятность, что в этой войне скажет свое слово ядерное оружие невелика, но ее не стоит недооценивать. Об этом рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Во время чата на Главреде он отметил, что у Путина уже неоднократно была возможность использовать ядерное оружие, в частности, в 2022 году, нанеся демонстрационный удар. Это бы не привело к серьезным последствиям, но продемонстрировало бы решимость. Но этого не было сделано.

"Почему? Потому что есть позиция главного союзника и стратегического партнера России - Китая, которому ядерный конфликт не нужен. Поэтому Путин вынужден принимать во внимание позицию страны, которая, по сути, позволяет экономически выживать России. Ведь Китай, несмотря на его "нейтральную" позицию, активно помогает РФ. Он помогает деньгами, покупая нефть, помогает, чтобы необходимые комплектующие попадали в Россию для производства высокоточного оружия. А, вместе с тем, Китай подчеркнул, что не хочет применения ядерного оружия", - говорит Гончар. видео дня

По его словам, ядерный шантаж России будет продолжаться и в дальнейшем.

"В известной статье Караганова, написанной год назад о "трудном, но необходимом решении", говорится как раз о необходимости применения тактического ядерного оружия. В частности, Караганов отметил, что есть около 20 степеней эскалации, то есть как Россия должна наращивать ядерный шантаж. Вот Россия и продолжает в таком духе, время от времени озвучивая угрозы. Нагнетание продолжается. И Россия таким образом будет использовать ядерное оружие, эксплуатируя страх западных политиков", - подытожил эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности.

Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Ядерные угрозы Путина - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что российские власти пойдет на ядерную эскалацию только в случае освобождения Крыма, во всех других ситуациях на передовой, когда ВСУ пойдут в наступление, ВС РФ будут просто контратаковать, считает бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

К тому же, угрозы страны-агрессора России применить ядерное оружие вряд ли содержат под собой реальную решимость это сделать. Российским оккупантам выгоднее иметь ядерное оружие, но не применять его, а использовать угрозы его применения для влияния на другие страны.

В Белом доме отметили, что не видят никаких признаков вероятного применения Россией ядерного оружия по территории Украины.

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