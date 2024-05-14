Россия применит ядерное оружие только в одном случае - Маломуж

Украина и Запад создают технологические условия для подготовки к контрнаступлению в 2025 году.

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Маломуж оценил темпы российского наступления / Коллаж: Главред, фото: 125-я ОбрТРО, Минобороны РФ

Российские власти пойдут на ядерную эскалацию только в случае освобождения Крыма, во всех остальных ситуациях на передовой, когда ВСУ пойдут в наступление, ВС РФ будут просто контратаковать, считает бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он рассказал, что Москва не станет применять ядерное оружие, когда ВСУ будут проводить наземные операции на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

"Россия будет пытаться сопротивляться, наносить контрудары, но применять тактическое ядерное вооружение вряд ли будет. Это маловероятно. Если Россия пересечет черту и использует тактическое ядерное оружие, дальнейшее противостояние будет не только с Украиной, но и с миром", - добавил генерал.

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Насыщение ВСУ высокотехнологическим вооружением, например ATACMS и F-16, создаст предпосылки для нанесения нами мощных глубинных ударов по тылам врага.

" Так мы сможем эффективно противодействовать врагу на фронте, осуществлять наступательные операции, контрудары и готовить новые наступательные операции там, где враг не ожидает", - уверен Маломуж.

По его словам, комплексные удары по глубоким и средним тылам, по фронтовым, а также возможность бить с тыла и флангов, позволят ВСУ освобождать территории, в том числе дойти до Крыма.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Для контрнаступления ВСУ в 2025 году уже будут подготовлены технологические ресурсы, боеприпасы в достаточном количестве и будет следовать новая стратегия ведения войны.

"Что касается российского наступления, то Россия не имеет такого потенциала, чтобы наступать системно и глубоко. Сейчас она пытается проводить наступление на шести направлениях, но получается у нее очень сложно", - сказал он.

Россияне продвигаются очень медленно, по несколько километров. Потери противника огромные. России нужно еще около миллиона человек, а также огромное количество вооружений и техники, чтобы это наступление имело какой-то успех, отметил Маломуж.

Зоны поражения от ядерного удара / Инфографика Главреда

Наступление России 2024 - бои в Харьковской области

10 мая РФ прорвала оборону ВСУ в Харьковской области. Аналитиками и военными наблюдается продвижение оккупантов вглубь "серой зоны". В частности сообщалось уже о боях с ВС РФ на подходе к Волчанску (городу в 4 км от границы с Россией).

Также в Украине не исключают интенсификацию боев в Сумской области. В связи с этим местные власти объявили эвакуацию гражданских из пограничных сел.

По мнению аналитиков RUSI, летнее наступление России будет разворачиваться по одному сценарию - сперва натиск в направлении на Харьков, затем попытка поставить под угрозу Запорожье.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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