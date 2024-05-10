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На Харьковщине была попытка прорыва обороны ВСУ: массово эвакуируют людей

Юлия Закрепа
10 мая 2024, 13:32
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На Харьковщине для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.
На Харьковщине была попытка прорыва обороны ВСУ: массово эвакуируют людей
На Харьковщине принудительно эвакуируют людей / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

В Министерстве обороны Украины сообщили, что в течение этих суток на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

"С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии. Примерно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники", - отметили в Минобороны в Telegram.

Известно, что по состоянию на сейчас эти атаки отбиты, но продолжаются бои различной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага.

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"Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру, которые проявляют необходимые стойкость и храбрость для защиты наших позиций", - поблагодарили в ведомстве.

Эвакуация из Волчанска

Председатель Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили сообщил, что из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения, передает Громадське радіо.

"Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей выезжает своим транспортом. Но в то же время вместе с гуманитарным центром мы организуем вывоз тех местных у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", - рассказал глава администрации.

Город оказался под шквальным и массированным огнем российских оккупантов.

"Местные говорят, что такого обстрела еще не видели. Поэтому сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи летят КАБы, артиллерия и из РСЗО обстреливают", - добавил Гамбарашвили.

Что известно о городе Волчанск?

Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей.

В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация на Харьковщине: что известно

Напомним, что минувшей ночью вражеские ДРГ пытались прорваться на Харьковщине. Российские оккупанты минувшей ночью попытались "прощупать" пограничную линию в Харьковской области. Обстановка в направлении Волчанска сейчас очень напряженная. В менее чем десяти километрах от Волчанска расположена граница с Россией.

Олег Синегубов рассказал, что происходит на границе и есть ли угроза Харькову. Ночью 10 мая оккупанты агрессора России обстреливали Волчанск корректируемыми авиабомбами и артиллерией. Он также отметил, что у российской группировки нет столько ресурсов, чтобы угрожать Харькову.

РФ формирует войска для наступления на Харьков. Российские наступательные операции на Харьков и Сумы будут отвлекать и перебрасывать Силы обороны с других, более важных участков фронта. Российская группировка войск, скорее всего, не сможет провести успешную наступательную операцию для захвата Харькова.

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