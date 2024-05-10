На Харьковщине была попытка прорыва обороны ВСУ: массово эвакуируют людей

На Харьковщине для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

https://glavred.info/ukraine/na-harkivshchini-bula-sproba-prorivu-liniji-oboroni-zsu-masovo-evakuyuyut-lyudey-10564061.html Ссылка скопирована

На Харьковщине принудительно эвакуируют людей / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

В Министерстве обороны Украины сообщили, что в течение этих суток на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

"С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии. Примерно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники", - отметили в Минобороны в Telegram.

Известно, что по состоянию на сейчас эти атаки отбиты, но продолжаются бои различной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага.

видео дня

"Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру, которые проявляют необходимые стойкость и храбрость для защиты наших позиций", - поблагодарили в ведомстве.

Эвакуация из Волчанска

Председатель Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили сообщил, что из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения, передает Громадське радіо.

"Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей выезжает своим транспортом. Но в то же время вместе с гуманитарным центром мы организуем вывоз тех местных у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", - рассказал глава администрации.

Город оказался под шквальным и массированным огнем российских оккупантов.

"Местные говорят, что такого обстрела еще не видели. Поэтому сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи летят КАБы, артиллерия и из РСЗО обстреливают", - добавил Гамбарашвили.

Что известно о городе Волчанск? Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей. В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация на Харьковщине: что известно

Напомним, что минувшей ночью вражеские ДРГ пытались прорваться на Харьковщине. Российские оккупанты минувшей ночью попытались "прощупать" пограничную линию в Харьковской области. Обстановка в направлении Волчанска сейчас очень напряженная. В менее чем десяти километрах от Волчанска расположена граница с Россией.

Олег Синегубов рассказал, что происходит на границе и есть ли угроза Харькову. Ночью 10 мая оккупанты агрессора России обстреливали Волчанск корректируемыми авиабомбами и артиллерией. Он также отметил, что у российской группировки нет столько ресурсов, чтобы угрожать Харькову.

РФ формирует войска для наступления на Харьков. Российские наступательные операции на Харьков и Сумы будут отвлекать и перебрасывать Силы обороны с других, более важных участков фронта. Российская группировка войск, скорее всего, не сможет провести успешную наступательную операцию для захвата Харькова.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред