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РФ формирует войска для наступления на Харьков: в ISW оценили риски

Анна Ярославская
6 мая 2024, 07:51
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Российские наступательные операции на Харьков и Сумы будут отвлекать и перебрасывать Силы обороны с других, более важных участков фронта.
Армия рф
У РФ недостаточно сил для захвата Харькова или Сум - ISW / Коллаж: Главред, фото: МО рф

Российские оккупанты формируют Северную группировку войск из элементов Ленинградского военного округа для проведения операций на Белгородско-Харьковском оперативном направлении. При этом у Кремля нет достаточных сил для захвата Харькова или Сум. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Эксперты процитировали украинского военного обозревателя Константина Машовца, который рассказывал, что российские захватчики продолжают перебрасывать в состав Северной группировки войск новосформированные воинские части 44-го армейского корпуса (АК) в пределах Ленинградского военного округа (ЛВО).

По состоянию на 3 мая россияне перебросили в состав Северной группировки войск личный состав и технику 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й АК, ЛВО) и 128-й отдельной мотострелковой бригады. Они делают вид, что разгружают на железнодорожных станциях в изолированных районах Курской области войска и технику для передислокации в Северную группировку войск, чтобы затем совершить марш к местам дислокации в Белгородской области.

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По словам Машовца, подразделения 30-го мотострелкового полка сначала были передислоцированы на железнодорожную станцию Курск, а после - перенесены дальше в Белгородскую область, чтобы направиться к местам сосредоточения возле Харьковской области. Он напомнил, что оккупанты недавно усилили воздушные, беспилотные и ракетные удары по северо-восточным приграничным регионам Украины, таким как Черниговская, Сумская и Харьковская области.

При этом Машовец повторил предварительную оценку ISW, что российская Северная группировка войск, скорее всего, не сможет провести успешную наступательную операцию для захвата Харькова.

Эксперт предположил, что элементы российских 11-го АК, 44-го АК и 6-го АК (все - ЛВО) в дальнейшем могут попытаться провести ограниченные наступательные действия или провести трансграничные рейды на территорию Харьковской и Сумской областей.

"Украинские официальные лица все чаще предупреждают об угрозе возможной будущей российской наступательной операции с целью захвата Харькова. Однако российским военным не хватает необходимых для захвата города сил", - говорится в аналитике ISW.

При этом, отмечают эксперты, российские наступательные операции на Харьков и Сумы будут отвлекать и перебрасывать Силы обороны с других, более важных участков фронта.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Возможная атака РФ на Харьков или Сумы

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что у российских оккупантов есть план захвата Харькова или Сум. Однако неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе.

Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

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