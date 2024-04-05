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РФ готовится к наступлению на Харьков, враг уже собирает силы - Дикий

Ангелина Подвысоцкая
5 апреля 2024, 20:44
Сейчас у оккупантов нет наступательной группировки, чтобы пытаться захватить Харьков.
Дикий, ВСУ
Россия планирует летом наступать на Харьков / Коллаж: Главред, фото: uacrisis.org, 22 отдельная механизированная бригада

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий, сообщает Фокус.

Он добавил, что главной целью РФ является захват всей Украины. В то же время у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

"У оккупантов физически не хватает людей, поэтому после атак РДК и других добровольцев из РФ, воюющих на стороне Украины, армии России пришлось перебрасывать подразделения для защиты Курской и Белгородской областей. Сразу весь наступательный потенциал на Купянском направлении у врага сдулся. Разве что удается на единственном направлении — Донецком — продвигаться по 100 метров в день", - говорит Дикий.

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Боец отметил, что следующие несколько месяцев РФ будет проводить волну мобилизации, в ходе которой они хотят призвать 300 тысяч оккупантов. После этого ситуация на фронте может кардинально измениться.

Дикий отмечает, что жителям Харькова и области стоит самим принимать решение об эвакуации из города, который находится в 20 км от границы и постоянно обстреливается врагом.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Российские обстрелы Харькова - последние новости

Напомним, 4 апреля оккупанты осуществили удар по территории Украины с помощью 20 БпЛА типа "Шахед". Силами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 11 дронов врага. В результате атаки в Харькове 4 человека погибли, среди которых трое спасателей, а еще 11 - получили ранения.

В результате удара беспилотников России по Харькову погибли трое спасателей: Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Логинов погиб практически на глазах у своего сына, который также является спасателем. Оба были на месте попадания БПЛА.

Как сообщал Главред, в пятницу, 5 апреля, российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. Мэр города Игорь Терехов предупредил о сильных взрывах и призвал жителей быть осторожными.

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