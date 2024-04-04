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Есть погибшие и раненые: РФ атаковала Украину "Шахедами", сколько удалось сбить

Юрий Берендий
4 апреля 2024, 08:14обновлено 4 апреля, 08:48
Вследствие российского удара беспилотниками по Харьковщине известно о 4 погибших, кроме того было повреждено 3 многоэтажных дома в самом Харькове.
Есть погибшие и раненые: РФ атаковала Украину 'Шахедами', сколько удалось сбить
РФ нанесла масштабный удар по Харькову - есть погибшие и раненые / Коллаж Главред, фото: Телеграм Олег Сигегубов, ГСЧС

Российские оккупанты нанесли дроновой удар по территории Украины с применением 20 БпЛА типа "Шахед". Большинство дронов сбито силами ПВО. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БпЛА были уничтожены, - говорится в сводке Генштаба.

Кроме того, зафиксировано попадание БПЛА на Харьковщине. О деталях вражеской атаки написал в своем Телеграмме председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам по территории Харьковщины враг выпустил не менее 15 БпЛА, часть из которых удалось сбить силами ПВО.

"В г. Харьков под прицелом был Новобаварский район, поврежден многоквартирный жилой дом. Оккупанты нанесли повторный удар, в результате которого погибли 3 работника ГСЧС, прибывшие на вызов. Пострадали еще 6 гражданских", - написал он.

Кроме того, в результате попадания вражеского беспилотника в другой 14-этажный дом частично повреждены балконы верхних этажей, стеклянные конструкции и элементы здания. Обстрел привел к смерти 69-летней женщины.

"Погибли 4 человека. В общем медицинскую помощь оказали 12-ом пострадавшим", - отметил Синегубов.

Также, по состоянию на 7:48 в МВД Украины обновили информацию о вражеских ударах по Харьковщине.

  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС, t.me/synegubov
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС, t.me/synegubov
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ihor_terekhov
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ihor_terekhov
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ihor_terekhov

"Известно о 4 погибших, среди которых трое спасателей, и 11 раненых. Среди раненых - спасатель, полицейский и медицинская сестра", - отметили в МВД.

Там добавили, что в результате дроновой атаки РФ, 3 многоэтажки получили повреждения, также повреждены три единицы пожарно-спасательной техники, два автомобиля скорой помощи и здание больницы.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки", - говорится в сообщении МВД.

Также, в ночь на 4 апреля российские БпЛА нанесли удар по городам Лозовая и Змиев, информации о пострадавших нет.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о БпЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - глава Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Удар дронами по Украине - обстрел Харьковщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 2 апреля российские оккупанты атаковали Харьков с применением БпЛА типа "Шахед". Удар был нанесен по густонаселенному району, известно о погибших и раненых.

В воскресенье, 31 марта, российские войска снова атаковали Украину ракетами. Целью вражеских ударов стала Харьковская область.

30 марта российские оккупанты впервые применили тяжелую авиабомбу, массой 1,5 тонны. Они использовали термобарический снаряд ОДАБ-1500, что вызвало взрыв в Великописаревской громаде Сумской области.

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