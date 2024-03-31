Россия выпустила по Украине ракеты и бомбы: объявляли воздушную тревогу

Российские оккупанты нанесли очередные удары по украинской территории.

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В Украине прогремели новые взрывы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: alerts.in.ua

Российские оккупанты в воскресенье днем, 31 марта, снова выпустили по Украине ракеты. Врагом были нанесены удары по Харьковской области.

Воздушная тревога 31 марта - карта тревог

По состоянию на 16:30 31 марта тревога была объявлена во всех областях на юге, востоке и части севера.

Воздушные силы предупредили о риске применения противником баллистического вооружения.

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Взрывы в Украине - прилеты сегодня, 31 марта

Днем, 31 марта, несколько взрывов прогремело в окрестностях Харькова. О нанесении ударов россиянами проинформировал в своем Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Накануне Воздушные силы сообщали о пусках Россией управляемых авиационных бомб.

Возросла угроза применения Россией баллистики по Черкасской и Кировоградской областях и Днепру - военные заметили движение российской ракеты по воздушному пространству Кировоградской области в направлении Кривого Рога.

Мониторинговые каналы подтверждали пуски "баллистики" с оккупированной территории Запорожской области.

Ракетный удар – когда возможна следующая атака РФ по Украине

Накануне начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил о том, что российские оккупанты могут вскоре нанести удар крылатыми ракетами "Калибр".

"Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", - говорит начальник ГУР.

Он также обратил внимание на то, что ранее оккупанты приняли решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они показали более высокую эффективность.

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