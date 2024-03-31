РФ строит железную дорогу, которая может стать серьезной проблемой - Буданов

Российские оккупанты строят железную дорогу на оккупированных территориях. Эта дорога может стать серьезной проблемой для Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Процесс строительства этой дороги уже подходит к концу.
"Россия уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять нам серьезную проблему", - говорит Буданов.видео дня
Он также намекнул на то, что украинские военные точно смогут справиться с сухопутной частью железной дороги.
"В этом опыт у нас есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста", - добавил Буданов.
РФ пойдет в новое наступление - последние новости по теме
Напомним, что западные аналитики считают, что Россия летом 2024-го может организовать наступление. В материале западного издания The Economist говорится, что из-за угрозы нового наступления РФ Украина должна срочно мобилизовать больше людей в войска и построить более надежную оборону на линии фронта.
Главный генерал США Чарльз Браун оценил, пойдет ли РФ в новое большое наступление. Браун призвал быстрее принять предоставление оборонной помощи Украине от США. Он не исключает варианта, что ВСУ снова могут столкнуться с продолжением артобстрелов.
Майор Гетьман предупредил и назвал опасные направления наступления. Он считает, что 100 тысяч сейчас у россиян в резерве уже есть, они прошли курс молодого бойца, может, даже какое-то боевое слаживание. Они могут пойти в наступление с двух-трех направлений.
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