РФ строит железную дорогу, которая может стать серьезной проблемой - Буданов

В то же время глава украинской разведки говорит, что ВСУ смогут справиться с сухопутной частью дороги.

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РФ строят железную дорогу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Российские оккупанты строят железную дорогу на оккупированных территориях. Эта дорога может стать серьезной проблемой для Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Процесс строительства этой дороги уже подходит к концу.

"Россия уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять нам серьезную проблему", - говорит Буданов. видео дня

Он также намекнул на то, что украинские военные точно смогут справиться с сухопутной частью железной дороги.

"В этом опыт у нас есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста", - добавил Буданов.

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Напомним, что западные аналитики считают, что Россия летом 2024-го может организовать наступление. В материале западного издания The Economist говорится, что из-за угрозы нового наступления РФ Украина должна срочно мобилизовать больше людей в войска и построить более надежную оборону на линии фронта.

Главный генерал США Чарльз Браун оценил, пойдет ли РФ в новое большое наступление. Браун призвал быстрее принять предоставление оборонной помощи Украине от США. Он не исключает варианта, что ВСУ снова могут столкнуться с продолжением артобстрелов.

Майор Гетьман предупредил и назвал опасные направления наступления. Он считает, что 100 тысяч сейчас у россиян в резерве уже есть, они прошли курс молодого бойца, может, даже какое-то боевое слаживание. Они могут пойти в наступление с двух-трех направлений.

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