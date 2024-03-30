Большое наступление России в апреле: майор предупредил и назвал опасные направления

Майор НГУ считает, что 100 тысяч сейчас у россиян в резерве уже есть, они прошли курс молодого бойца, может, даже какое-то боевое слаживание.

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Россия готовит наступление / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: deepstatemap

Ветеран российско-украинской войны, майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман сообщил, что в ближайшие месяцы стоит ожидать серьезных наступательных действий РФ по двум-трем направлениям. Однако, есть предположение, что наступление может произойти раньше.

"Пока что перемещение войск на какое-то направление не произошло. Но россияне могут перемещать войска вдоль линии фронта довольно быстро, для этого им нужна неделя максимум. Раньше говорили о двух-трех неделях, но сейчас они могут это делать неделю, относительно небольшим количеством, 100 тыс. войск за неделю. Сейчас не на чем их перевезти, все это просчитывается. Но ожидать наступления России надо в ближайшие месяцы. Хотя есть предположение, что такое наступление может произойти раньше, уже в апреле", - сказал он в интервью на телеканале "Еспресо".

Армия - это минимум 40 тысяч человек. 100 тысяч сейчас у россиян в резерве уже есть, они прошли курс молодого бойца, может, даже какое-то боевое слаживание - это резерв, который они уже могут использовать, отметил Гетьман.

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"Давайте анализировать то, что сказал министр нападения РФ Шойгу: он сказал, что можно сформировать где-то две армии. Это несколько бригад, батальонов, он их перечислял. Понятно, что он это сказал чтобы сказать, но из этого можно создать мощную группировку. Также россияне могут усилить мобилизацию. Это им даст еще двести или триста тысяч. Людей будут обучать, они уже не бросают неподготовленных в бой. Я уверен, что за несколько недель их подготовят. И скорее всего, эти новейшие приобщенные будут пополнять те подразделения, которые были разорваны украинскими Вооруженными Силами во время зимнего наступления россиян", - добавил майор запаса НГУ.

Оккупанты могут наступать с двух-трех направлений, говорит Гетьман.

"Они строят дополнительные логистические возможности, рокадные дороги, чтобы можно было быстро перевозить технику, людей, топливо, масло - все, что необходимо для ведения боевых действий. Не хочется вести разговор о том, где именно, с какого направления они начнут проводить атакующие действия. Есть северное, восточное и южное направления. В каком из этих направлений россияне будут делать удар, или, возможно, с нескольких направлений сразу. Потому что если вспомнить, как мы делали контрнаступательные действия почти год назад, то тогда нам наши партнеры - генералы из НАТО, другие уважаемые издания говорили, что наступать в одном месте - это неправильно, надо атаковать в двух-трех местах, это растягивает оборону врага и так далее, то есть может дать больше выгоды, можно достичь большего эффекта, если наступать не на одном, а на двух-трех направлениях. Что россияне растянутся, мы тоже прекрасно понимаем, потому что послушали советы нам и так же будут делать наступление с каких-то двух-трех направлений", - сказал он.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Напомним, что западные аналитики считают, что Россия летом 2024-го может организовать наступление. В материале западного издания The Economist говорится, что из-за угрозы нового наступления РФ Украина должна срочно мобилизовать больше людей в войска и построить более надежную оборону на линии фронта.

Главный генерал США Чарльз Браун оценил, пойдет ли РФ в новое большое наступление. Браун призвал быстрее принять предоставление оборонной помощи Украине от США. Он не исключает варианта, что ВСУ снова могут столкнуться с продолжением артобстрелов.

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