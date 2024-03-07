'Линия фронта будет двигаться на запад': Гетьман раскрыл возможный прорыв обороны ВСУ

Алексей Гетьман рассказал, что россияне планируют до лета мобилизовать еще 300-500 тыс. человек.

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Линия фронта может существенно измениться / коллаж: Главред, фото: 18 отдельная бригада армейской авиации, скриншот: deepstatemap

Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что сейчас ВСУ нужно стабилизировать ситуацию и не дать врагу прорвать оборону.

"Нам нужно строить фортификации, держать оборону, а уже на следующий год переходить к контрнаступательным действиям. То есть весь мир готовится к серьезным боевым действиям. Сейчас нам нужно стабилизировать ситуацию и не дать врагу пролезть там, где он пытается атаковать. Мы верим, что сможем это сделать, но, к сожалению, есть предчувствие, что линия фронта будет двигаться на запад. Россияне планируют до лета мобилизовать еще 300-500 тыс. человек. Враг усиливает свои резервы", - отметил Гетьман в эфире "Еспресо".

По его словам, эксперт уверен, что они не смогут вести такие мощные бои, как сегодня, еще длительное время.

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"Если стихнут боевые действия на тех линиях, где сейчас продолжаются, то это перейдет в позиционную войну. Наверняка Путин хочет превратить боевые действия на новых позициях в продолжение АТО, и это может продолжаться долго, если мы не решим этот вопрос военным путем с помощью партнеров. Дипломатическим путем это решить невозможно потому, что россияне точно не захотят выходить с наших территорий, а мы не будем договариваться о том, чтобы отдать часть наших территорий в обмен на прекращение боевых действий", - подчеркнул Гетьман.

Наступление РФ: ситуация на фронте

Напомним, что РФ изменила тактику войны в небе и полагается на один вид оружия. Страна-агрессор Россия потеряла 15 воздушных судов за 15 дней февраля. Теперь россияне полагаются на применение управляемых авиационных бомб.

Россия сбросила на села Сумской области "кассеты". Российская авиация во время нанесения авиаударов использовала кассетные бомбы РБК-500. Одна такая кассета содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 грамм каждая.

В ВСУ назвали новое "важное" направление для РФ. На Авдеевском направлении ситуация относительно стабилизировалась, там россияне проводят локальные действия, рассказал спикер ОСУВ "Таврия". Основные усилия они сосредотачивают в районе Новомихайловки.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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