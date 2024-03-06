Оккупанты застряли под Авдеевкой: в ВСУ назвали новое 'важное' направление для РФ

На Авдеевском направлении ситуация относительно стабилизировалась, там россияне проводят локальные действия, сказал спикер ОСУВ "Таврия".

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Россияне бросают все силы на прорыв под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты застряли в районе Авдеевки и не могут продолжить наступление дальше. Основные усилия они сосредотачивают в районе Новомихайловки. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация на Авдеевском направлении относительно стабилизировалась. Украинские воины отбили 23 атаки врага за минувшие сутки, сегодня ВСУ отбили 14 атак в районе населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское. Под Авдеевкой оккупанты проводят локальные действия.

"Хотя линия фронта остается динамичной в некоторых местах, но в целом на тех трех селах Бердичи, Тоненькое, Орловка противник застрял и стоит на месте", - рассказал Лиховий. видео дня

Представитель ОСУВ "Таврия" отметил, что сейчас оккупанты сконцентрировались на Новопавловском направлении.

"В частности, в районе села Новомихайловка противник просто бьется лбом в восточную окраину, имеет целью продвижение вперед, прилагает немало усилий и подтягивает силы. Для него в Донецкой области это основное направление боевых действий после Авдеевки", - пояснил он.

Лиховий добавил, что 5 марта ВСУ отбили наибольшее количество атак за последнее время. Россияне совершили 39 атак на Новопавловском направлении. Сегодня оккупанты пытались 13 раз прорвать оборону украинских защитников.

Кто такой Дмитрий Лиховий Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

Война в Украине

Напомним, ситуация на фронте сложная, но контролируемая. ВСУ планируют стабилизировать линию фронта в ближайшее время и провести в этом году контрударные действия, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Также 5 марта российские оккупанты применили на Сумщине шариковые осколочные авиационные бомбы. Два села были заминированы "кассетными" снарядами. Специалисты по разминированию уже работают на месте. Это первое зафиксированное использование такого оружия в области.

Кроме этого, российские потери на Таврическом направлении за последние сутки составили 515 человек (убитые и раненые), еще 4 оккупантов взяты в плен. Защитники Украины продолжают стойко держать оборону. Украинские войска также уничтожили 71 единицу вражеской техники.

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