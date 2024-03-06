Повлияет на ситуацию в море: британская разведка оценила удар по 'Сергею Котову'

В британской разведке отметили, что корабль "Сергей Котов", который был уничтожен Силами обороны, присоединился к Черноморскому флоту в июле 2022 года.

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Британская разведка назвала последствия уничтожения корабля "Сергей Котов" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В течение последних пяти недель украинским силам удалось потопить три военных российских корабля. Это позволило Украине продолжать ограничивать свободу маневра Черноморского флота РФ. Об этом говорится в разведывательном отчете министерства обороны Великобритании.

В британской разведке отмечают, что 5 марта в Главном управлении разведки Украины объявили об уничтожении российского патрульного корабля "Сергей Котов" возле Керченского пролива на востоке Черного моря.

Отмечается, что "Сергея Котова" потопили украинские морские беспилотники Magura V5, которые использовались и при атаках на российский десантный корабль "Цезарь Куников" 14 февраля 2024 года.

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Согласно информации от министерства обороны Великобритании, "Сергей Котов" присоединился к Черноморскому флоту только в июле 2022 года.

Британская разведка отмечает, что это уже третье судно Черноморского флота России, которое было уничтожено украинскими военными за последние пять недель.

"Вероятно из-за потери ЧФ 15 февраля 2024 года был отправлен в отставку командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. Украина продолжает ограничивать свободу маневра ВМФ России в Черном море", - добавляют в британском ведомстве.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Уничтожение российского корабля "Сергей Котов"

Как сообщили в Главном управлении разведки, во время атаки на российский корабль "Сергей Котов" в ночь с 4 на 5 марта получили ранения по крайней мере 27 российских военных.

Уничтожение украинскими морскими дронами корабля "Сергей Котов" Черноморского флота РФ вызвало серьезное возмущение среди российских военных и пропагандистов, отмечается в отчете Института изучения войны (ISW).

Уничтоженный украинскими силами патрульный корабль "Сергей Котов" выполнял задачи по охране Керченского пролива. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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