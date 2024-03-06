'Путин хочет оккупировать Харьков': россияне изменили тактику ударов по городу

Последние месяцы оккупанты все чаще обстреливают гражданское население.

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Россияне изменили тактику обстрелов Харькова / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российская оккупационная армия изменили тактику ударов по Харькову. Город в дальнейшем является целью как российских ракет, так и дронов.

"Россияне изменили тактику. В первую зиму они атаковали нашу энергетическую инфраструктуру", - отметил городской голова для Le Monde.

По его словам, последние два месяца оккупанты все чаще обстреливают гражданское население с помощью беспилотников и ракет С-300.

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Терехов отмечает, что российский президент-диктатор Владимир Путин до сих пор мечтает о захвате Харькова.

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Обстрелы Харькова: что известно

Напомним, что 2 марта 2024 года "шахеды" атаковали Харьков и область, есть "прилеты". На месте попадания вспыхнул пожар, в ближайших домах выбиты стекла. Пострадавших и погибших нет, три человека обратились с острой реакцией на стресс.

Президент Владимир Зеленский не советует украинцам возвращаться в Харьков. Враг до сих пор атакует город ракетами и дронами. Президент Украины акцентировал на том, что в Харькове пока нет защиты от российских атак.

В ВСУ спрогнозировали новое наступление россиян на Харьков. Илья Евлаш отметил, что для ВСУ устанавливают мощные фортификационные сооружения и строят укрепления. Враг стягивает свои основные резервы вблизи населенного пункта Синьковка.

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