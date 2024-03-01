"Город не защищен": Зеленский не советует украинцам возвращаться в Харьков

Харьков остается не настолько защищенным от российских оккупантов, чтобы советовать украинцам возвращаться туда. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Враг до сих пор атакует город ракетами и дронами. Город пока не имеет полноценной защиты от этих атак.
"Что касается возвращения харьковчан. Понимаете, я не считаю, что сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодня это так... Если мы будем мощно защищены, и я бы даже сказал: не если, а когда это произойдет, обязательно будут сигналы от меня и от наших военных. А на сегодня воюем, и те цели и задачи, о которых я вам сказал (укрепление ПВО и попытки оттеснить россиян на большее расстояние - ред.), мы будем выполнять", — сказал Зеленский.
Есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков - прогнозы
На данный момент скопления группировок войск РФ на участке границы Украины в Харьковской области нет. Угрозы наступления на Харьков пока нет, однако определенное волнение присутствует. Не важно, какие планы у врага, город в случае опасности даст достойный отпор. Об этом заявил мэр Игорь Терехов.
Россияне продолжают наступательные операции на Купянском направлении пытаясь захватить позиции Сил обороны Украины в районе Синьковки и села Лиман Первый. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
По его словам, ВСУ устанавливают мощные фортификационные сооружения и строят укрепления.
"О наступлении россиян на Харьков говорить еще очень рано", - сказал он.
Другие новости:
- Самая главная цель для врага: в ВСУ оценили угрозу наступления на Харьков
- РФ планирует победу с захватом Харькова и Одессы: в RUSI дали тревожный прогноз
- "Решение Путина": генерал раскрыл цель жестоких обстрелов РФ по Харькову