"Город не защищен": Зеленский не советует украинцам возвращаться в Харьков

Президент Украины акцентировал на том, что в Харькове пока нет полноценной защиты от российских атак.

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Зеленский не советует возвращаться в Харьков / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Харьков остается не настолько защищенным от российских оккупантов, чтобы советовать украинцам возвращаться туда. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Враг до сих пор атакует город ракетами и дронами. Город пока не имеет полноценной защиты от этих атак.

"Что касается возвращения харьковчан. Понимаете, я не считаю, что сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодня это так... Если мы будем мощно защищены, и я бы даже сказал: не если, а когда это произойдет, обязательно будут сигналы от меня и от наших военных. А на сегодня воюем, и те цели и задачи, о которых я вам сказал (укрепление ПВО и попытки оттеснить россиян на большее расстояние - ред.), мы будем выполнять", — сказал Зеленский.

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Есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков - прогнозы

На данный момент скопления группировок войск РФ на участке границы Украины в Харьковской области нет. Угрозы наступления на Харьков пока нет, однако определенное волнение присутствует. Не важно, какие планы у врага, город в случае опасности даст достойный отпор. Об этом заявил мэр Игорь Терехов.

Россияне продолжают наступательные операции на Купянском направлении пытаясь захватить позиции Сил обороны Украины в районе Синьковки и села Лиман Первый. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

По его словам, ВСУ устанавливают мощные фортификационные сооружения и строят укрепления.

"О наступлении россиян на Харьков говорить еще очень рано", - сказал он.

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