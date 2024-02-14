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РФ планирует победу с захватом Харькова и Одессы: в RUSI дали тревожный прогноз

Алексей Тесля
14 февраля 2024, 17:21обновлено 14 февраля, 18:02
Россия до сих пор сохраняет стратегическую цель подчинения Украины, уверены британские военные аналитики.
РФ планирует победу с захватом Харькова и Одессы: в RUSI дали тревожный прогноз
Аналитики оценили перспективы войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Страна-агрессор РФ планирует достичь победы в войне к 2026 году. Под такие сроки формируются ее войска и мощности промышленного производства.

Однако решающее значение будет иметь поддержка ВСУ и возможностей Украины сопротивляться атакам РФ в течение 2024−2025 годов, говорится в аналитической статье научных сотрудников британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Россия до сих пор сохраняет стратегическую цель подчинения Украины, а также стремится добиться отказа Украины от оккупированных территорий, а также от Харькова, а в некоторых вариантах — еще и Одессы.

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При этом Москва хочет отказа Украины от вступления в НАТО, а также установление такой власти в Украине, которую бы возглавляла контролируемая и "согласованная" Россией фигура.

Единственный вариант "компромисса", который сейчас предлагает Россия, заключается в том, что остаток Украины — территории вне контроля РФ — может присоединиться к ЕС, пишут аналитики.

Своих целей РФ стремится достичь путем продолжения давления по всей линии фронта в Украине с целью истощения боеприпасов и личного состава ВСУ, а также слома решимость международных партнеров Украины в дальнейшей военной поддержке Киева. При условии решения этих задач РФ намерена начать дальнейшие наступательные операции.

Авторы предупреждают, что поскольку Кремль нарушил почти все важные соглашения как с Киевом, так и с НАТО, нет никакой уверенности, что даже если Россия достигнет своих целей в отношении Украины, то впоследствии она не оккупирует остальную украинскую территорию или не применит силу в других местах.

Уточняется, что за последний год численность российских сил в Украине выросла с 360 тысяч человек в начале 2023 года, до 470 тысяч военных на начало 2024 года. В то же время Россия изменила приоритеты в формировании войск, от частных военных кампаний в пользу стандартизированных подразделений.

Подчеркивается, что несмотря на значительные потери, группировка РФ в Украине продолжает увеличиваться, оккупанты также сохраняют возможности для удержания целостной линии фронта.

В то же время оккупанты в Украине располагают примерно 4780 единицами ствольной артиллерии, 1130 РСЗО, 2060 танков, 7080 других боевых бронированных машин, 290 вертолетами, 310 самолетами.

В то же время использование всего этого оборудования ограничивает дефицит боеприпасов. Кроме того, некоторые возможности России — в частности использование военной авиации — ограничены наличием пилотов с достаточным опытом.

Аналитики уверены, что хотя качество оккупационных сил в Украине вряд ли будет повышаться до тех пор, пока ВСУ будут способны наносить им потери на текущем высоком уровне, россияне все равно смогут поддерживать стабильные темпы атак в течение 2024 года.

При этом также проанализирован промышленный потенциал России. Уточняется, что в течение 2024 года Россия будет способна поддерживать стабильные объемы производства и поставок техники на фронт, но в 2025 году войска РФ, скорее всего, начнут чувствовать, что боевые машины и транспортные средства требуют более глубокого ремонта, а к 2026 году Россия исчерпает большинство своих имеющихся военных запасов.

Другим уязвимым местом для сложных образцов российского вооружения, таких как ракеты, является большая зависимость от западных компонентов. Но самым серьезным ограничением для России эксперты называют производство боеприпасов. Для надлежащего обеспечения своей армии России придется в краткосрочной перспективе еще больше сократить остаточные запасы 3 млн боеприпасов, что вынуждает оккупантов подписывать контракты на поставку и производство боеприпасов с Беларусью, Ираном, Северной Кореей и Сирией.

В RUSI добавляют, что РФ может достичь своих целей, если международные партнеры Украины не смогут должным образом обеспечить ВСУ ресурсами. Однако Россия вряд ли достигнет значительных успехов в 2025 году, если партнеры Украины будут продолжать предоставлять ВСУ достаточное количество боеприпасов и поддержки в обучении военных.

А после 2026 года истощение российских систем вооружения начнет существенно ухудшать боевую мощь РФ, тогда как возможности российской промышленности к тому моменту могут быть существенно подорваны.

Аналитики добавили, что поддержка сопротивления Украины как минимум в течение 2025 года, может не только сорвать теорию победы Кремля, но и дать достаточно времени для налаживания рационального процесса мобилизации и подготовки войск ВСУ, угрожать позициям РФ, тем самым заставив агрессора не только искать переговоров, но и фактически договариваться о прекращении войны на выгодных для Украины условиях.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что ВСУ перешли к оборонной операции. Украинские защитники истощают противника, нанося ему максимальные потери, пояснил главком ВСУ.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов признал провал с контрнаступлением ВСУ. Добиться большего успеха украинским военным помешало превосходство оккупантов в воздухе.

Как сообщалось ранее, ВСУ трудно держать оборону из-за недостатка оружия. Недостаток артиллерийских боеприпасов и задержки в предоставлении западной помощи по безопасности, могут создать неопределенность в оперативных планах ВСУ.

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ВСУ военная агрессия РФ война России и Украины
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